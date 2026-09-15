Младежката структура на ГЕРБ във Враца масово напуска партията

50 души от младежката структура на ГЕРБ във Враца заедно с председателя им Владимир Димитров си тръгват от партията, съобщи Димитров във "Фейсбук". Същата стъпка предприе и бившият областен управител на града Николай Николов.

Димитров посочва, че причините, довели до масовото напускане, са се трупали с години - вътрешни противоборства, омаловажаване на труда на младежите от партията. Според него "активността на младите във Враца се възприема като проблем, а не като сила за партията". Димитров добавя, че той е хората му са били обвинени, че с активностите си засенчили Жени ГЕРБ и Старейшини ГЕРБ.

Николай Николов пък пише, че "има граници, които човек не бива да прекрачва, независимо колко силно вярва в една кауза/идея". Той бе областен управител на Враца през 2024 - 2026 г. по време на първото служебно правителство на Димитър Главчев и беше сменен от служебното правителство на Андрей Гюров.

Вчера ГЕРБ напусна Мартин Харизанов, също кадър на младежкото подразделение на партията, а след това депутат в четири кратко просъществвали парламента. Харизанов бе и областен координатор на Младежи - ГЕРБ - Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ в града.