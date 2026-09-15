Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Младежката структура на ГЕРБ във Враца масово напуска партията

Същата стъпка предприе и бившият областен управител в града Николай Николов

Днес, 13:37
Владимир Димитров и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Фейсбук/Влади Димитров
Владимир Димитров и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

50 души от младежката структура на ГЕРБ  във Враца заедно с председателя им Владимир Димитров си тръгват от партията, съобщи Димитров във "Фейсбук". Същата стъпка предприе и бившият областен управител на града Николай Николов.

Димитров посочва, че причините, довели до масовото напускане, са се трупали с години  - вътрешни противоборства, омаловажаване на труда на младежите от партията. Според него "активността на младите във Враца се възприема като проблем, а не като сила за партията". Димитров добавя, че той е хората му са били обвинени, че с активностите си засенчили Жени ГЕРБ и Старейшини ГЕРБ.

Николай Николов пък пише, че "има граници, които човек не бива да прекрачва, независимо колко силно вярва в една кауза/идея". Той бе областен управител на Враца през 2024 - 2026 г. по време на първото служебно правителство на Димитър Главчев и беше сменен от служебното правителство на Андрей Гюров.

 

Вчера ГЕРБ напусна Мартин Харизанов, също кадър на младежкото подразделение на партията, а след това  депутат в четири кратко просъществвали парламента. Харизанов бе и областен координатор на Младежи - ГЕРБ - Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ в града. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГЕРБ, Враца

Още новини по темата

Кадър на ГЕРБ напуска партията

14 Септ. 2026

Бойко Борисов: Няма да гласувам за Йотова
13 Септ. 2026

За първи път ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори
08 Септ. 2026

Борисов: Ако издигнем наш кандидат, ще направим услуга на Йотова
06 Септ. 2026

ГЕРБ е все "по-разпищолена" по места
06 Септ. 2026

В ГЕРБ спорят дали да издигнат кандидат за президент
04 Септ. 2026

Хекимян ще води ГЕРБ в най-активно гласуващия район в София
03 Септ. 2026

Бойко Борисов вече се страхува от избори
01 Септ. 2026

"Новата вълна" в ГЕРБ не промени партийното ръководство
30 Авг. 2026

И ГЕРБ праща депутати за делото в Кочани

30 Авг. 2026

ПБ призна един грях за 100 дни

26 Авг. 2026

Борисов обяви изборите за предрешени заради "ала-бала с машините"
24 Авг. 2026

Цветанов бил репресиран от ГЕРБ
23 Авг. 2026

Кметица ознаменува учредяване на ПБ, без да напуска ГЕРБ
15 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки