Кадър на ГЕРБ напуска партията

Бившият депутат от ГЕРБ Мартин Харизанов напуска партията, съобщи самият той във "Фейсбук". В поста си той благодари "на ген. Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините".

Харизанов бе депутат от Враца от 48-ото до 51-ото Народно събрание, както и областен координатор на младежката структура на партията. На изборите на 19 април той беше на второ мясно във врачанската листа, но в крайна сметка не влезе в парламента.

"Не напускам, за да се "пребоядисам". Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект. Който ме познава, знае, че това не е моят начин", пише в публикацията си в социалната мрежа Харизанов. "Избирам да продължа в друга посока с нови бизнес начинания, идеи и проекти, за които искам да имам времето, свободата и енергията да развия докрай. От политиката може да се оттеглиш. От хората и от мястото, което наричаш свой дом - не", пише той.

В края на август бяха подадени оставки към тясното партийно ръководство на ГЕРБ от Делян Добрев и Владимир Темелков. Зам.-кметът на Пловдив Темелков посочи като причина служебни ангажименти, а Добрев, който напусна и парламента, с това, че иска да се занимава с бизнес и, ако остане в ръководството, ще изпадне в несъвместимост. Преди месеци оставка подаде кметът на Стара Загора Живко Тодоров.