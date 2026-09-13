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Бойко Борисов: Няма да гласувам за Йотова

Днес, 11:58
Бойко Борисов
БГНЕС
Бойко Борисов

„Със сигурност няма да гласувам за Йотова. Илияна Йотова е моят идеологически противник. Създал съм ГЕРБ, за да победя БСП“, заяви днес Бойко Борисов в Пазарджик на мероприятие с младежи, озаглавено "Новите умове".

"Партията на Радев е от комунистическите и се вижда от хората там", заяви още лидерът на ГЕРБ.

В коментарите си той не подмина и двойката Гюров - Кандев. Според него членове на инициативния комитет им вредят с появата си, защото отблъскват хората. „Аз съм гласувал за Андрей Гюров да стане голям началник, но сега няма да му навредя“, заяви Борисов, имайки предвид, че няма да се появява край Гюров и да призовава за него. "Няма да спечелите, ако аз гласувам за Гюров", каза Борисов по повод апел на Радан Кънев от сутринта да упражни вот за Гюров. Успоредно Борисов за сетен път уточни, че непоискана подкрепа няма да дава на никого.

Макар да е втора политическа сила, ГЕРБ не издигна кандидат-президент. Днес Борисов каза още, че партията се съсредоточава върху местния вот догодина. 

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Бойко Борисов, ГЕРБ, президентски избори, избори, Илияна Йотова, Андрей Гюров

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