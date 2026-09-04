Кандидат-президентското тролене върви с пълна сила

Макар до началото на предизборната кампания за президентските избори да има повече от 20 дни, манипулациите в интернет вече вървят ударно. Платформата "Фактчек" установи любопитни активности.

На 23 август страницата BG Sofia News е публикувала скрийншот на новина с логото на bTV, според която социологически проучвания показват балотаж между Радостин Василев и Илияна Йотова. Василев все още не бе издигнат. 5 дни по-късно същата страница публикува подобен скрийншот, този път с логото на друга телевизия - Nova. На следващия ден визуализацията е публикувана и от „Истината днес", а след по-малко от 20 минути тя се появява и на страницата „Радостин Василев Президент“. Подобни новини за резултати от социологически проучвания не са публикувани нито на сайта на bTV, нито на Nova.

Друга активност, отново често срещана и на предишни избори, е манипулация чрез преименуване на рейтингови профили и групи, бълващи точно определено съдържание. Така например двете най-големи групи, които в момента се представят като подкрепящи кандидатурата на Илияна Йотова, имат общо над 100 000 членове, а преди това те са носили имена като „Премахване на Пеевски от българската политика“ , „Да освободим България от Пеевски“, както и имена, свързани с критика към правителството на ГЕРБ и ДПС или към т.нар. „сглобка“.