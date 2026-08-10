Съдът отмени тайната за плащанията на "Булгаргаз" към "Боташ"

„Решението е от важно значение, то потвърждава практиката на административните съдилища, че информацията за публични разходи е винаги от надделяващ обществен интерес", коментира адвокат Кашъмов.

Платформата за проверка на факти Factcheck.bg спечели дело срещу "Булгаргаз", заведено заради отказа на държавния търговец да даде информация по договора си с турската "Боташ".

Позовавайки се на ЗДОИ - закона, даващ право на достъп до информация, важна за обществото, от "Фактчек" бяха попитали колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с „Боташ" през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. Отговорът бил, че „Булгаргаз" не може да сподели такива числа, защото са търговска тайна и защото в момента текат преговори за предоговаряне на споразумението.

Главният редактор на "Фактчек" Василена Доткова отнесе казуса до съда. И ето решението - при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес и предприятието не може да пази такива тайни.

"Информацията засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени срещу тях. „Булгаргаз" е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е собственост на Българския енергиен холдинг, който от своя страна е изцяло държавна собственост", категоричен е Административният съд София-град. В решението се подчертава:

- Разкриването на данните ще покаже дали публичните средства са разходвани целесъобразно, икономично и ефективно и ще позволи на гражданите да преценят ползите или вредите от договора с „Боташ".

- Искането на Factcheck.bg не се отнася до целия договор или до бъдещи условия по него, а само до „вече реално осъществените доставки през 2023–2025 г. и платените за тях суми". Дори тези данни да попадат в обхвата на споразумението за конфиденциалност между двете компании, самото споразумение допуска разкриването им, когато това се изисква от действащото законодателство.

- Специално за доставките от периода 2023 - юни 2024 г. вече е изтекъл двугодишният срок, след който ограничението за информация, свързана с преговори, не може да се прилага.

И така, Темида е категорична - „не съществуват никакви законови основания" за отказ да се предостави поисканата информация. Съдът връща преписката на „Булгаргаз", дава му 14-дневен срок да отговори на въпросите и го задължава да плати разноските по делото.

Защо е важно

„Няма по-голяма сила за контрол над властта и действията ѝ с публични средства от правото на гражданина да бъде информиран и да изисква отчетност и прозрачност. Този принцип бе препотвърден от независимия съд", коментира адвокатът на "Фактчек" по делото Александър Кашъмов, директор на Програма "Достъп до информация". ﻿

„Енергетиката и енергийната сигурност са сред темите, които най-широко се използват за целите на дезинформацията, особено след нападението на Русия над Украйна през 2022 г. Липсата на публична информация около договора с „Боташ" позволи той да бъде експлоатиран политически, включително в предизборни кампании, като се тиражираха взаимно изключващи се твърдения за ползите или вредите от него. Публикуването на реални данни по въпроса, макар и със задна дата, ще даде много по-ясна представа на обществото не само за характера на договора, а и за това кои партии и личности са използвали манипулативно темата, за да обслужат политическите си цели", посочи главният редактор Василена Доткова, Factcheck.bg ще публикува информацията за доставките и плащанията по договора с „Боташ" веднага щом „Булгаргаз" я предостави.

Червена лампа

Съдебното решение е и важен сигнал към изпълнителната власт. До момента Румен Радев и министрите му държат цялата информация за договорките с "Боташ" в пълна секретност, като се оправдават, че данните са фирмени тайни. Но забравят, че правото на гражданите да знаят стои по-високо.