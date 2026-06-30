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КЕВР утвърди поскъпване на природния газ с близо 6%

Според енергийния регулатор тя остава конкурентна за българските битови и стопански потребители

Днес, 13:53

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди увеличена с близо 6% цена на природния газ за юли - 37,70 евро/MWh, без цените за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Нарастването на цената е с точно 5,84% спрямо юни (35,62 евро/MWh), когато тя бе свалена символично с 1%, в сравнение с май. От КЕВР обаче смятат, че тя "остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните борси".

Според цитираната справка, котировките на водещия европейски газов хъб TTF са на нива около 41-42 EUR/MWh, а на българския „Газов хъб Балкан“ са в диапазона 39-42 EUR/MWh. А прогнозата на "Булгаргаз" показвала, че до края на 2026 г. не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро/MWh. Основание за това бил започналият спад на международните цени на нефта и природния газ след края на конфликта в Близкия изток.

В ценовия микс за юли е включена доставка на азерски природен газ по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ е осигурил и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг. Цената на природния газ включва: цена на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

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Ключови думи:

Булгаргаз, КЕВР

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