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Омбудсманът призова КЕВР за по-нисък ръст на цената на тока от 1 юли

Нужен е нов анализ защо растат разходите на трите ЕРП-та, смята гражданският защитник

08 Юни 2026
Омбудсманът Велислава Делчева
Омбудсманът Велислава Делчева

Предвиденото увеличение на цените на електрическата енергия за бита от 1 юли е икономически необосновано, обяви омбудсманът Велислава Делчева в становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

Предстои КЕВР да проведе обществено обсъждане на доклада и проекта за утвърждаване на нови цени на тока за битовите потребители. Предвижда се цената на електроенергията за „Електрохолд Продажби“ ЕАД  да се увеличи с 3,11%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ - с 3,24 % и за „Енерго-Про Продажби“ - с 2,38%.

Омбудсманът за пореден път обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи.

В позицията си Делчева поставя конкретни въпроси, свързани с увеличението на цената за преноса на тока по електропреносната мрежа, определянето на технологичните разходи на електроразпределителните дружества, нарастването на експлоатационните и административните разходи, както и методологията за формиране на съотношението между дневната и нощната тарифа.

Делчева подчертава още, че в институцията на омбудсмана непрекъснато постъпват жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия.

„Повече от очевидно е, че планираните ремонти не постигат целите си и гражданите търпят неудобства и финансови загуби от изгорели електроуреди. Свидетели сме и на това как необичайно високите сметки в началото на годината доведоха до големи финансови затруднения на домакинствата. Поредното увеличение на цените, макар и средно с 2,99%, ще доведе до още по-голямо натоварване на домакинските бюджети и е предпоставка за намаляване покупателната способност на населението“, посочва Велислава Делчева.

Тя подчертава още, че електроенергията е услуга от първостепенно значение за нормалния живот на гражданите и че всяко увеличение на цената трябва да бъде подробно мотивирано и обществено защитимо.

Омбудсманът призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените - не е ясна причината за увеличените експлоатационни и административни разходи на трите ЕРП-та.

КЕВР трябва да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата, смята още Делчева.

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омбудсман, цени на тока, КЕВР

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