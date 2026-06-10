Омбудсманът сезира МОН за проблеми с матурите

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев за проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка.

В жалби до омбудсмана родители и ученици са поставили въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайния резултат на зрелостниците.

След въпросната матура около 3000 ученици се оплакаха, че още в първите минути от работата си са установили, че части от първата задача за слушане са разместени. Когато е тръгнал да звучи вторият текст за слушане на записа, информацията от въпросите не съвпадала с информацията от текста, разказаха младежи. След като подават сигнал до квесторите, че въпросите нямат нищо общо с текста, те сигнализират на останалите квестори и се оказва, че проблемът не е само тях. Според правилата за сигурност при технически проблем, в стаите са влезли четци-консултанти по чужд език, които са изчели текстовете. В София проблемните училища са 16 с 1000 ученици. Според Регионалното управление е нямало напрежение и учениците били спокойни.

Сигнали до омбудсмана има и за сериозни технически затруднения при държавния зрелостен изпит по информатика и информационни технологии, където използваната дигитална платформа е прекъсвала работата си и е възпрепятствала нормалното протичане на изпита. Родители и ученици поставят въпроса за необходимостта от проверка на платформата и на организацията на изпитния процес.

Ученици са изразили недоволство и от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество, като настояването им е за експертна оценка на тяхната методическа обоснованост и съответствие с изучавания учебен материал. Учители поставят и въпроса за гарантирането на анонимността при оценяването след отпадането на втория плик, използван досега за отделяне на личните данни на учениците от изпитните работи.

В препоръката си до министъра на образованието омбудсманът подчертава, че подобни оплаквания постъпват за поредна година и че повтарящите се технически и организационни затруднения пораждат основателни съмнения за равнопоставеността на зрелостниците и спокойното протичане на изпитния процес. "Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита", категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки.