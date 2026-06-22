Омбудсманът се обяви срещу промените в помощите

Омбудсманът Велислава Делчева поиска управляващите да ревизират идеята си да затягат бюджетния колан през помощите за най-уязвимите. Както "Сега" писа, с цел облекчаване на бюджета, социалното министерство предлага енергийните помощи да се разделят на два транша, а не да се изплащат наведнъж в началото на сезона, както е сега. Това обаче, както писа и "Сега", е много вероятно да остави без реална помощ хората, които се отопляват на дърва, въглища и пелети, защото в тези случаи количествата обикновено се купуват наведнъж именно преди началото на отоплителния сезон. В този дух са забележките и на омбудсмана.

„Целевата помощ за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит“, категорична е Делчева. Според нея всяка промяна в начина на предоставяне на тази подкрепа трябва да бъде съобразена преди всичко с потребностите на хората, които разчитат на нея, а не единствено с бюджетни съображения.

Велислава Делчева коментира, че значителна част от правоимащите домакинства се отопляват с дърва, въглища, пелети и други твърди горива, които обичайно се закупуват предварително и в по-големи количества още в началото на отоплителния сезон. Разделянето на помощта на две части може да затрудни хората да осигурят необходимото гориво навреме или да ги принуди да търсят заеми и допълнителни средства, посочва тя.

В много населени места доставчиците изискват плащане при доставката, а закупуването на по-малки количества впоследствие често е свързано с по-високи разходи. Това би намалило реалния ефект от социалната подкрепа и би поставило в по-неблагоприятно положение най-уязвимите домакинства, смята още омбудсманът. Тя предупреждава, че подобна промяна може да доведе до невъзможност за своевременно закупуване на гориво, риск от ограничаване на отоплението през зимните месеци, задлъжняване и влошаване на здравословното състояние на възрастни хора, хора с увреждания, самотно живеещи лица и семейства с деца.

„Социалното подпомагане следва да се основава на уважение към човешкото достойнство и на доверие към гражданите, а не на предположението, че държавата трябва да взема решения вместо тях“, пише омбудсманът. Нейното предложение е евентуално разделяне на помощта на два транша да става единствено по желание на получателя, като изборът между еднократно и разсрочено изплащане да бъде заявяван още при подаването на молбата-декларация.