Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете

Делчева предлага да се въведат специализирани обучения за учители за изготвяне на адаптирани учебни програми

Днес, 07:32
Омбудсманът настоява за методически указания към директорите и системен мониторинг върху прилагането на новите изисквания за специалните ученици.
Деца със специални образователни потребности в някои случаи учат с под 50% от учебните часове в основната степен и под 70% в средната степен на образование, което поставя под съмнение възможността учениците да постигнат необходимата общообразователна подготовка. Това алармира общественият защитник Велислава Делчева, подкрепяйки и на практика призовавайки за приемане на предложените от МОН промени в наредбата на МОН за учебния план.

Както "Сега" писа, с тях се въвежда минимална рамка за учебния хорариум на специалните ученици и се ограничава възможността за произволно намаляване на учебните часове. Според омбудсмана предложените изменения са важна и очаквана стъпка към по-добра защита на правото на образование на учениците със специални образователни потребности. Промените предвиждат и по-строги условия за изключване на учебни предмети от индивидуалния учебен план, ще се изискват медицински документ, мотивирана препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие и информирано съгласие на родителя. По този начин ще се осигури по-голяма прозрачност и участие на родителите в процеса на индивидуалното образователно планиране.

За проблеми с индивидуалните планове на обучение свидетелстват редица жалби до омбудсмана през годините. В някои случаи се съобщава дори за натиск върху родителите да подпишат индивидуални учебни планове с минимален брой часове, за да не се „пречи“ на обучението на останалите ученици в класа. Същевременно родителите често се оказват изключени от процеса на индивидуалното образователно планиране.

Делчева подчертава, че отделя особено внимание на защитата на правата на децата със специални образователни потребности, децата с увреждания, децата от ромски произход, както и на децата бежанци и търсещи закрила. Именно тези групи най-често са изложени на риск от незадоволителни образователни резултати, ранно отпадане от образователната система и ограничени възможности за образователна интеграция. Омбудсманът припомня, че още през 2024 г. е отправила препоръка до министъра на образованието и науката за предприемане на спешни действия за гарантиране на реалното изпълнение на индивидуалните учебни планове. Проверки на институцията показват, че действащата нормативна уредба допуска както изключване на цели учебни предмети, така и значително редуциране на учебното време.

В становището си омбудсманът предлага и допълнителни мерки - специализирани обучения за учители за изготвяне на адаптирани учебни програми, методически указания към директорите и системен мониторинг върху прилагането на новите изисквания.

