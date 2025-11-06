И за специалните деца ще може да има занималня

Училищата ще могат да организират целодневна организация за децата със специални образователни потребности, които са на индивидуална форма на обучение. Това предвиждат промени в училищния закон, предложени от депутати от ГЕРБ, БСП и ДПС - Ново начало.

Големите редакции в училищния закон, предложени от МОН, бяха приети на първо четене в пленарна зала в края на септември. Скоро изтече срокът за предложения за второ четене, които вече са огромно количество - депутати от всички партии са предложили общо 18 законопроекта за промени, свързани с почти всички нови текстове - от мобилните телефони, до новия час по религия и атестирането на учителите.

В момента за децата със специални потребности, които са на индивидуална форма, е забранено целодневното обучение. Занапред то се разрешава "при желание на родителя, в съответствие с оценката на потребностите, индивидуалния учебен план на ученика и напредъка на напредъка". Във варианта на МОН бе предвидено въпросните деца да бъдат организирани в специални групи - идеята бе в тях да могат да се постъпват деца на различна възраст, защото в различните класове те са по няколко на брой. В предложението на депутатите обаче тази възможност липсва. Текстовете са крачка напред, но не е сигурно доколко ще се изпълняват. За децата на комбинирана форма например няма такова ограничение, но са малцина тези, които са по цял ден в училище.

МОН предложи индивидуалният учебен план на специалните деца да се контролира всеки месец от РУО, но депутатите явно са разсъдили, че това е неосъществимо - съответно предложението им е контролът да е в началото на всеки учебен срок. Други предложени от тях текстове предвиждат продължителността на учебните часове и почивките между тях за специалните деца на комбинирана и индивидуална форма да може да се определят за всеки учебен предмет в индивидуалния учебен план. Според специалисти обаче тази формулировка крие огромни рискове директорите да записват по-кратки часове за ученици, за да улеснят работата си. Нова възможност е и процедурата по медиация, към която следва да се обръщат директорите, в случай, че родителите не са съгласни с направената препоръка от повторната оценка на потребностите на детето със специални потребности.

Народните представители предлагат нови видове обща подкрепа за всички ученици, които следва да се предоставят от постоянно действащ в училището екип за личностно развитие - психологическа подкрепа, програми за социално-емоционално учене, програми за подкрепа на деца и ученици с поведенческо затруднение, преживели травма или в риск от бедност и социално изключване, за превантивна подкрепа на обучителни затруднения, консултиране и сътрудничество с родителите и др.

Те дефинират и няколко нови видове допълнителна подкрепа, които се предоставят както на децата със специални потребности, така и на тези с изявени дарби - като програми за развитие на житейски и социални умения, за развитие на способностите на талантливи деца, осигуряване на специален педагог, създаване на специализирано пространство за интензивна подкрепа и др. Различните степени на подкрепа - ниско, средно и високо ниво, които са първоначалното намерение на МОН, според депутатите следва да се уточнят в наредбата за приобщаващото образование, както и предлагат в своя законопроект. Целта е законът да остане по-рамков, а детайлите да се опишат в наредба. В подобни случаи обаче винаги има опасения - дали наредбата няма да се забави прекалено, както и какво точно ще бъде написано в нея.

Депутатите предлагат и други текстове по отношение на помощника на учителя. В момента такъв трябва да си осигури ако децата със специални потребности в един клас са над 3. Предложението на МОН бе при увеличаване на броя на специалните деца в група или паралелка, както и когато там има дете от аутистичния спектър, задължително да се назначава помощник на учителя. Сега депутатите заменят този текст с доста по-витиеват - помощник на учителя да се осигурява при увеличаване на учениците със специални потребности и "при необходимост след оценка на потребностите на ученика". Запазено е предложението когато в класа има ученик с увреден слух, да се назначава помощник на учителя, който владее български жестов език.

В пожелателен стил е и текстът, според който детските градини и училищата осигуряват гъвкава и динамична организация на средата според индивидуалните потребности на специалните деца, включваща и "организиране на пространства и кътове за работа в рамките на класната стая, както и на пространства за интензивна допълнителна подкрепа". За създаване на подобни кътове и пространства са нужни средства, които би следвало да се заложат - например по национална програма, за да бъдат текстовете работещи.

Похвално и предложението специалните деца да имат възможност да получат достъп до социални услуги в рамките на образователния процес и в сградата на училището. За целта ще може да се обособяват специални помещения. Особено за по-малките населени места, в които няма достатъчно специалисти, това би било от голяма полза за родителите, за да не трябва да водят например по средата на деня детето им на психолог, логопед, ерготерапевт и т.н.