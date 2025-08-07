Шефката на КЗП получи шанс да стане служебен премиер

Асоциация "Активни потребители" е номинирала за заместник-омбудсман шефката на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова. Предложението на неправителствената организация е качено на сайта на обмудсмана. Към него е приложено и писмено съгласие на Филипова да бъде номинирана.

Това прави Филипова потенциален служебен премиер. Позицията на заместник-омбусмана е последната от "домовата книга", от която президентът Румен Радев може да избира следващ служебен министър-председател, ако правителството бъде разпуснато предсрочно. Наскоро избраният омбудсман Велислава Делчева категорично обяви, че никога не би приела да стане служебен премиер.

Делчева обяви процедура за набиране на кандидатури на неин заместник на 30 юли, като даде 7-дневен срок за това. До днес са подадени три кандидатури. Освен тази на Филипова, другите две са на Марина Кисьова де Хеус от Фондация "Екатерина Каравелова" и Деница Димитрова, номинирана от Национална мрежа за децата.

Процедурата за избор на заместник предвижда омбудсманът да избере един от номинираните личности и да предложи го на Народното събрание за гласуване.

В предложението си "Активни потребители" посочват, че Мария Филипова има степен „магистър по право" от УНСС и притежава опит в областта на защита правата на човека. В периода от 2011 г. до 2025 г. е заемала отговорни държавни ръководни длъжности в редица институции - Агенция по вписванията, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерство на правосъдието и Министерство на финансите, в Комисията за финансов надзор и на Комисията за защита на потребителите. "Наше убеждение е, че професионалният опит в администрацията и познанията относно функционирането на системите на държавно управление е съществено обстоятелство за надлежно изпълняване на функцията на заместник-омбудсмана, който да се застъпва с предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации", посочва неправителствената организация.

"Активни потребители" смятат, че кандидатурата на Мария Филипова е особено подходяща за длъжността заместник-омбудсман предвид факта, че в продължение на почти 15 месеца е председател на Комисията за защита на потребителите. Освен това тя била известна в обществото като непримирима личност, непоколебима в отстояването на каузата на потребителите.

Вторият кандидат Марина Кисьова де Хеус от 2016 г. до момента е изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова" - организация, която работи за равнопоставеност, застъпничество и ангажиране на гражданите в демократичните процеси. Под нейно ръководство фондацията изгражда мрежа от партньори в 11 български града, реализира значими проекти с национално и международно финансиране и участва активно в процеса на създаване на политики, отнасящи се до равенството между половете и социалната справедливост. Като член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет.

Третият кандидат Деница Димитрова е бивш депутат от НВСВ. След това е в управителния съвет на фондация "Карин дом" за предоставяне на услуги на хора с увреждания и техните семейства.