Шефката на КЗП не отхвърля възможността да стане служебен премиер

Шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова, която е номинацията на асоциация "Активни потребители" за зам.-омбудсман, изглежда, е готова да заеме поста на премиер, ако се стигне до предсрочни избори. Или поне такъв извод може да се направи от изслушването на кандидатите за позицията.

Постът на зам.-омбудсман е доста апетитен, защото е част от т.нар. "домова книга", от която президентът Румен Радев може да избере следващ премиер. На този етап омбудсманът Велислава Делчева категорично заяви, че никога не би приела да стане служебен министър-председател, така че тя би отпаднала като вариант, ако се стигне до предсрочно разпускане на правителството.

Делчева организира изслушването на номинираните кандидати за заместници. Освен Филипова другите две номинации са Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова. Кисьова де Хеус е предложена от Фондация "Екатерина Каравелова". Деница Димитрова е предложение на Национална мрежа за децата.

Резултатът от изслушването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът ще изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

Мария Филипова не потвърди, нито пък отрече да приеме възможността да стане служебен премиер. "На този въпрос (дали ще стане служебен премиер - б.а.) мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено", заяви лаконично тя.

Относно бъдещите ѝ планове, ако стане заместник на Велислава Делчева, Филипова разясни, че ще организира приемни на институцията на омбдусмана в областните градове. Сред другите ѝ предложения са създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби. Филипова обеща да се заеме с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

Деница Димитрова е бивш депутат от НДСВ. След това е в управителния съвет на фондация "Карин дом" за предоставяне на услуги на хора с увреждания и техните семейства. "Имам законодателни промени във връзка с налагането на квоти за хора с увреждания в държавната администрация, както и данъчни облекчения и законопроекти, свързани достъпността до образование", припомни тя.

Димитрова каза, че подкрепя инициативата на омбудсмана за проверка в интернатите и в тези места, където в момента пребивават децата в конфликт със закона. "Тези места определено трябва да бъдат според мен закрити и да се прилагат по-адекватни, по-съвременни мерки за работа с тези младежи. В тези центрове има не само деца, които са в конфликт със закона, там има и деца, които поради това, че са социално слаби семействата им, скитничество и други такива проблеми", добави Димитрова.

На въпрос дали би приела да заеме поста на служебен премиер, Димитрова каза, че омбудсманът трябва да бъде политически неангажиран. "А приемайки поста на премиер, дори и служебен, това вече води до някаква ангажираност – това вече го видяхме през богатия опит, който имаме с последните служебни правителство, така че мисля, че аз честно казано не биех приела такава номинация категорично", каза тя.

Марина Кисьова де Хеус пък сподели, че визията ѝ за позицията на заместник-омбудсман се основава на прозрачност, достъпност и модернизация.

Тя разказа, че за 7-те дни от номинацията ѝ до днес е успяла да организира онлайн консултации с 26 неправителствени организации, които от своя страна са споделили, че остават нечути, системно изолирани от процесите на взимане на решения, от правенето на политики, от процесите на законодателни инициативи.

Като заместник-омбудсман тя обяви, че би инвестирала част от времето си в модернизацията на каналите за комуникация на институцията.

На актуалния въпрос дали би заела поста на премиер, Кисьова де Хеус отговори: "Знам, че най-вероятно хората, които са подготвяли промените в Конституцията са си представяли, че – ето, това са хората с най-голям интегритет – да, вярвам, че трябва да е така, но виждаме какви са последствията. Ако България се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, на военни действия, които са близко до нашата граница, на ситуация, в която е застрашен животът на много българи, аз бих поела тази отговорност, както вярвам ще трябва да го направи и всеки човек на публична длъжност".

Накрая подчерта, че в ситуацията на "стандартното политиканстване между партиите", тя никакъв случай не би приела тази позиция.