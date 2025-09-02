Мария Филипова: От политика не разбирам

Така и не стана ясно какво мисли кандидатът за зам.-омбудсман Мария Филипова за възможността да оглави служебно правителство. Днес тя беше изслушана в парламентарната комисия за взаимодействието с гражданското общество, където трябваше да изложи концепцията си за поста, за който кандидатства. Както се очакваше, интересът на депутатите беше фокусиран почти изцяло върху темата за служебния премиер, какъвто Филипова хипотетично може да стане, тъй като зам.-омбудсманът влиза в списъка на висшите държавни служители, имащи правото да заемат този пост – т.нар. "домова книга".

Кандидатката, която в момента ръководи Комисията за защита на потребителите (КЗП), упорито прехвърляше въпросите в полето на президента Румен Радев. По Конституция той избира човек от списъка, на когото да възложи отговорността за служебното правителство. "В Конституцията пише, че президентът решава кого да попита от домовата книга. Когото президентът прецени да покани на среща и след проведена среща, само тогава бихте могли да получите реален отговор на зададените въпроси", отговори Филипова на опозиционните депутати, които упорито я питаха дали би приела да заеме този пост.

Манол Пейков от ПП-ДБ напомни, че в публичното пространство името на шефа на КЗП непрекъснато се обвързва с управляващите, по-конкретно с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, на когото се крепи управляващото правителство на малцинството. "Когато събере човек две и две, не е трудно да си направи сметката, че е търсена фигура за служебен премиер, подходяща за определени кръгове", посочи той.

Филипова отвърна, че твърденията му за малцинство и мнозинство са "парламентарни термини", които тя не разбира. "Аз съм дългогодишен държавен служител. Не съм работила в Народното събрание. От политика не разбирам", обясни кандидатката. Тя настоя депутатите да задават въпроси конкретно за поста, към който се стреми, а не за нещо, което хипотетично може да се случи.

На представянето си Филипова заложи изцяло на опита си като шеф на КЗП, която се занимава с потребителски проблеми. Димо Дренчев от "Възраждане" я посъветва, ако бъде избрана, да не превръща институцията на омбудсмана във филиал на КЗП, след което я върна обратно към едно нейно назначение в миналото – председател на несъществуващата вече Държавна комисия по хазарта. При нейния мандат избухна конфликта между държавата и хазартния бизнесмен Васил Божков, като самата Филипова е свидетел в дела срещу него. Тя обаче не пожела да коментира нищо конкретно по темата, а само каза на Дренчев, че всички отговори ще получи от съда.

Днешното изслушване бе последната стъпка преди обсъждането и гласуването на кандидатурата на Филипова в пленарната зала на парламента. Очаква се това да се случи скоро.