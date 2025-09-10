Управляващите запълниха "домовата книга" със свои избраници

Ако редовното правителство падне и България трябва да се управлява от служебен кабинет, почти сигурно е, че той ще се оглавява от избраник на настоящите управляващи. Това е така, защото списъкът с висшите държавни служители, от които президентът може да избере служебен премиер, е почти изцяло попълнен с хора, които те са посочили.

Днес беше запълнена и последната такава позиция – на зам.-омбудсмана, след като мнозинството избра за поста Мария Филипова. Досега тя беше председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). В нейна подкрепа гласуваха 128 депутати – от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП, ИТН и четирима независими. Против бяха 56 - от ПП-ДБ, МЕЧ, "Величие" и АПС, а шестима от хората на Ахмед Доган се въздържаха. Групата на "Възраждане" отсъстваше от пленарната зала.

В списъка с потенциалните служебни премиери влизат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и неговите заместници, омбудсманът и зам.-омбудсманът.

Начело на парламента стои избраната от мнозинството Наталия Киселова;

Сметната палата се ръководи от Димитър Главчев, бивш депутат от ГЕРБ (който вече беше служебен премиер - бел.а.), а заместници са му наскоро избраните от управляващите Маргарита Николова и Силвия Къдрева;

от управляващите Маргарита Николова и Силвия Къдрева; омбудсман е техният фаворит Велислава Делчева , а от днес зам.-омбудсман е Мария Филипова;

, а от днес зам.-омбудсман е Мария Филипова; ръководството на БНБ включва хора, избрани от управлението на "сглобката" - управителят Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Андрей Гюров , от които единствено последният е кадър на ПП-ДБ и евентуално може да се смята за свързан с опозицията потенциален служебен премиер (през 2024 г., когато кабинетът на "сглобката" падна, той беше ударен от антикорупционната комисия - бел.а.).

Мария Филипова беше единственият претендент за поста на зам.-омбудсман. Велислава Делчева, която внесе кандидатурата, днес увери депутатите, че от всички предложения, шефката на КЗП (първоначалната номинация на Филипова дойде от "Асоциация Активни потребители" - бел.а.) е показала най-силни качества заради знанията и опита й като юрист и ръководител на КЗП.

От ПП-ДБ обявиха в пленарната зала, че докато е била начело на КЗП, Филипова си е превишавала правомощията, няма опит в областта на правата на човека и оставя без отговори въпросите дали е избрала да се премести при омбудсмана, за да бъде един ден служебен премиер. Първо депутатът от МЕЧ Христо Расташки, а след това и колегата му от ПП-ДБ Манол Пейков я нарекоха от трибуната "капия". А Стилиана Бобчева от "Величие" заяви, че зад Филипова прозира "сянката на хора, които са корумпирани и използват слабостите и зависимостите на хората, за да ги държат в ролята на бухалка и да мачкат останалите".

Управляващите не защитиха нито с дума кандидатурата, зад която застанаха. От техните редици говориха само Росица Кирова от ГЕРБ-СДС и Андрей Чорбанов от ИТН - първата, защото се беше засегнала от опозиционни нападки срещу процедурата за избор на омбудсман, а вторият, за да напомни, че заедно с ПП-ДБ са приели действащите текстове в Конституцията за модела на служебното правителство.

Самата Филипова нямаше дори и теоретична възможност да говори в залата, за да отвърне на критиките, тъй като процедурните правила за избор на зам.-омбудсман не позволяваха на кандидата да се включи в дебата. Изслушването й, проведено в началото на септември , ще се запомни с нейната реплика, че "не разбира от политика", с която отклоняваше въпросите за поста на служебен премиер, който може да заеме. За отбелязване е, че докато оглавяваше КЗП, тя предизвика изумление, след като на сайта на комисията се появи съобщение , в чието заглавие се споменаваше името на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. Това подхрани спекулациите, че Филипова е свързана с него.

Изборът й отваря дупка в ръководството на КЗП. Това означава, че ще трябва да бъде посочен наследник на Филипова - нещо, което управляващите ще направят, ако се съди по досегашната им активна работа по попълване на регулаторите.