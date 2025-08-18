Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Очаквано: Мария Филипова е кандидатът за зам.-омбудсман

Днес, 10:53
Мария Филипова
БГНЕС
Мария Филипова

Комисията по оценяването публикува класирането след изслушването на кандидатите за зам.-омбудсман - очаквано на първо място бе подредена председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова. Тя получи 15 точки, втора е Марина Кисьова де Хеус - 13 точки, а трета Деница Димитрова - 12 точки. Предстои гласуване в парламента - ако НС потвърди избора на комисията, Мария Филипова ще заеме последното вакантно място на потенциален служебен премиер, Самият новоизбран омбудсман Велислава Делчева вече обяви, че няма да заеме този пост.

Очаква се днес омбудсманът Делчева да изпрати предложение за избор на Мария Филипова до парламента. След това ресорната комисия за връзка с гражданското общество ще проведе повторно изслушване. От него се изготвя доклад, който се представя в пленарна зала. След това омбудсманът представя кандидата, като има и възможност за разисквания. Зам.-омбудсман бива избран, ако получи гласовете на повече от половината от присъстващите в зала депутати. Ако това не се случи, парламентът открива нова процедура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мария Филипова, заместник-омбудсман

Още новини по темата

Шефката на КЗП не отхвърля възможността да стане служебен премиер

14 Авг. 2025

Шефката на КЗП получи шанс да стане служебен премиер
07 Авг. 2025

"Виваком" гази забраната на КЗП да начислява по-високи сметки

14 Март 2025

Телекомите отказаха публичен дебат за правата на потребителите
11 Март 2025

Името на Пеевски лъсна на сайта на КЗП

21 Февр. 2025

Съдът остави повишените цени на Yettel и Vivacom
22 Яну. 2025

Шефът на КЗП поиска отнемане на лицензите на телекомите
20 Яну. 2025

Шефът на КЗП забрани на телекомите да вдигат цените
10 Яну. 2025

КЗП заплаши със съд фирми за бързи кредити
05 Ноем. 2024

Правителството най-после отстрани Стоил Алипиев като шеф на КЗП
22 Май 2024

Изненадващо Мария Филипова напусна зам.-шефското място в КФН
21 Май 2024

Радев привика кандидати за премиер

28 Март 2024

Потенциален служебен премиер изненадващо подаде оставка

27 Март 2024

КФН се активизира срещу депутат на Демократична България
15 Апр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар