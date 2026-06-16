ПБ ще пести от най-бедните и през помощите

"Прогресивна България" продължава да затяга коланите най-напред през уязвимите групи. След като извади ковид добавката от 30 евро от пенсиите, които ще се отпускат от 1 юли нататък, сега наред са енергийните помощи. Те за пръв път ще се разделят на два транша, "което би спомогнало за преодоляване на риска от утежняване на разходната част на бюджета в частта социални плащания", според мотивите на социалното министерство. Промяната в наредбата за целевите помощи за отопление е публикувана за обществено обсъждане. Тя не променя начина на определяне на сумите.

Сега сумите се изплащаха наведнъж в началото на отоплителния сезон. Правителството предлага занапред това да става на две части. За месеците ноември и декември парите ще се изплащат не по-късно от края на месеца, следващ месеца на отпускането на помощта. За оставащите три месеца – от януари до март, плащането ще е до 31 януари на следващата година.

Изплащането на значителен финансов ресурс за обезпечаване на целевата помощ за отопление в началото на отоплителния сезон натоварва сериозно бюджета, пише в мотивите. Сегашната практика парите да се изплащат накуп не отчита в достатъчна степен реалния профил на разходите за отопление в рамките на сезона, нито специфичните нужди на домакинствата в пиковите зимни месеци, посочват още от МТСП.

Анализът на потреблението на топлоенергия, твърди горива и природен газ показва, че разходите се концентрират неравномерно. Значителна тяхна част се реализира в периода декември - февруари, когато температурните условия са най-неблагоприятни, пише още в твърде любопитните мотиви. Това обаче не означава, че сумата ще се променя за различните месеци, защото такава промяна в наредбата няма. Сега размерът на помощта е еднакъв за всеки месец и се изплаща наведнъж за петте месеца на отоплителния сезон, като за последната зима сумата беше 606,70 лв. или 310,20 евро.

Основната цел, която ще се постигне с приемането на предложената промяна е осигуряване на по-добро времево съответствие между изплащането на помощта и действителния профил на разходите за отопление в рамките на сезона и гарантиране на финансова подкрепа за уязвимите домакинства именно в пиковите зимни месеци, когато рискът от прекъсване на отоплението е най-висок. По този начин ще се постигне и намаляване на риска от нецелево разходване на помощта чрез разпределението ѝ на два отделни транша и подобряване на бюджетното планиране и управлението на публичните ресурси в рамките на отоплителния сезон, пише в мотивите.

Има основание в аргументите, че разделянето на сумата ще предотврати риска от бързото й харчене в началото на сезона и ще облекчи бюджета. Те обаче издават и че управляващите не са съвсем наясно с естеството на енергийното подпомагане - много хора го получават за отопление на дърва и въглища, а те се купуват наведнъж в началото на сезона. Промяната прави впечатление и с друго. Както и при ковид добавките към пенсиите, тя е лесна – съдържа 2-3 изречения, и наред с принципните съображения се мотивира и с нуждата от затягане на разходите в бюджета. На този фон все още липсват конкретни предложения за далеч по-утежняващи бюджета фактори като разходите за персонал например.