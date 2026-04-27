Омбудсманът настоя оценките от матурите да могат да се преразглеждат

МОН навреме да информира ученици и родители за предприетите мерки, препоръчва тя

Днес, 13:49
Велислава Делчева
Омбудсманът Велислава Делчева препоръча възможност за преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила. Това става ясно от нейно становище до министерството на образованието.

Казусът с оценяването на матурите стана актуален тези дни покрай решение на съда, отменящо текстове от наредба, според които оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни и в които е предвиден ред зрелостникът да се запознае с оценената си работа. Основният аргумент на съда бе, че при приемането им не са представени мотиви.

В резултат, МОН представи наново въпросните текстове, но този път с мотиви. Според тях оценките от успешно положените матури са окончателни и не подлежат на промяна, като зрелостниците могат да се запознаят с индивидуалните си резултати до 3 дни след обявяване на резултатите. Сред аргументите на ведомството са, че двойното оценяване, което се прилага в момента от двама оценители, дава достатъчно надеждна гаранция за коректност и обективност. Според тях възможността за оспорване на оценка, формирана като средноаритметична от две независими оценки, поставя под въпрос професионализма на оценяващите, освен това би довело до организационни затруднения, късно издаване на дипломи и възпрепятстване на участие в кандидатстудентската кампания.

Омбудсманът обаче е на различно мнение. В становище до служебния министър проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове. Затова препоръчва на МОН да предприеме действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на матурите, "така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност".

В становището си Делчева настоява още МОН да осигури прозрачност при провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навреме публична информация за учениците, родителите и учителите относно предприетите мерки.

 

 

 

Ключови думи:

омбудсман, матури

