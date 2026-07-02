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ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД

Днес, 17:46
Илияна Кирилова

 

 „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” АД ГР. РАЗГРАД

7 200, гр. Разград, ул. „Черна“ № 7, тел.: 084/ 626-832, факс: 084/662-473

e-mail: toplo_rz@overgas.bg; www.toplo-razgrad.bg

 

 

 

В изпълнение на чл. 36а, ал.3 от Закона за енергетиката и чл. 36, ал.1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинна енергия, уведомяваме всички заинтересовани лица, че с Решение № Ц-12 от 01.07.2026 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди на „Топлофикация – Разград“ АД за регулаторен период от 01.07.2026 г. до 30.06.2027 г. следната цена:

 

  • за топлинна енергия –74,14 евро/MWh (145,01 лв./MWh) без ДДС.

 

 

 

02.07.2026 г.

 

 

 

 

 

 

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Ключови думи:

Топлофикация Разград, платена публикация, КЕВР, цени на топлинна енергия

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