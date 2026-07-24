ОБЯВА ЗА ТЪРГ В ГРАД ПАЗАРДЖИК

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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, ул.“Кочо Честименски” №33, тел: 0878668724; web site: www.pg sa - paz.com ; e-mail : pgsa _pivanova @abv. bg ; 1304332 @edu.mon.bg

О Б Я В Я В А

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС, Професионална гимназия по строителство и архитектура гр.Пазарджик обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект „Кухня с прилежащи сервизни и складови помещения“ с обща площ 126,04 кв. м., намиращ се в сградата на училищния двор на Професионална гимназия по строителство и архитектура тр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ №33. Извършването на основни и текущи ремонти са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 03.09.2026 г. от 14,00 часа в сградата на ПГСА-Пазарджик – Конферентна зала.

Начална тръжна месечна наемна цена

- 193.33 евро (сто деветдесет и три евро и тридесет и три евро цента) без вкл. ДДС или 1.53 евро./кв.м ( едно евро и петдесет и три евро цента на кв.м.)

Депозитът за участие в търга, в размер на началната тръжна цена (193.33 евро без ДДС), се превежда по следната банкова сметка на ПГСА:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛ БАНК

Банков код (BIC): UNCRBGSF,

Банкова сметка (IBAN): BG36UNCR75273165908001

Участникът, спечелил търга, преди сключване на договор за наем внася първата месечна наемна вноска.