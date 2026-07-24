ОБЯВА ЗА ТЪРГ В ГРАД ПАЗАРДЖИК

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ГР. ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, ул.“Кочо Честименски” №33, тел: 0878668724; web site: www.pgsa-paz.com; e-mail: pgsa_pivanova@abv.bg;1304332@edu.mon.bg
О Б Я В Я В А
На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС, Професионална гимназия по строителство и архитектура гр.Пазарджик обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект „Кухня с прилежащи сервизни и складови помещения“ с обща площ 126,04 кв. м., намиращ се в сградата на училищния двор на Професионална гимназия по строителство и архитектура тр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ №33. Извършването на основни и текущи ремонти са за сметка на наемателя.
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Търгът ще се проведе на 03.09.2026 г. от 14,00 часа в сградата на ПГСА-Пазарджик – Конферентна зала.
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Начална тръжна месечна наемна цена
- 193.33 евро (сто деветдесет и три евро и тридесет и три евро цента) без вкл. ДДС или 1.53 евро./кв.м ( едно евро и петдесет и три евро цента на кв.м.)
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Депозитът за участие в търга, в размер на началната тръжна цена (193.33 евро без ДДС), се превежда по следната банкова сметка на ПГСА:
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛ БАНК
Банков код (BIC): UNCRBGSF,
Банкова сметка (IBAN): BG36UNCR75273165908001
Участникът, спечелил търга, преди сключване на договор за наем внася първата месечна наемна вноска.
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Закупуване на тръжна документация в размер на 5.12евро - всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа в касата на училището.
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Оглед на обекта — всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа
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Срок за отдаване под наем - 5 години.
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Краен срок за подаване на заявленията за участие: не по-късно от 15.30 часа на 02.09.2026 г. в канцеларията на ПГСА - гp. Пазарджик
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Телефон за информация: : 0878568724