Изборът на първия или следващия автомобилен асистент често е съпроводен с преглеждането на десетки технически спецификации. Тъй като пазарът през 2026 година предлага огромно разнообразие от модели, най-честата дилема, пред която се изправят шофьорите, е свързана с обхвата на заснемане. Въпросът „видеорегистратор с една или две камери да си купя“ няма еднозначен отговор, тъй като всичко зависи от личните нужди, бюджета и стила на шофиране на всеки водач.

За да вземете информирано решение, е важно да анализирате предимствата и недостатъците на двата основни типа системи за сигурност на пътя.

Предимства и лимитации на единичния видеорегистратор

Класическите видеорегистратори, които се монтират на предното стъкло на автомобила, остават най-масовото решение. Техният фокус е изцяло насочен напред към пътното платно, улавяйки движението пред капака на колата.

Основни плюсове:

Бюджетно решение: Обикновено моделите с една камера са по-достъпни като цена, което ги прави отлична първа стъпка за шофьори с ограничен бюджет.

Максимално лесен монтаж: Инсталацията отнема броени минути – устройството се закрепва зад огледалото за задно виждане, а кабелът се включва директно в гнездото на запалката.

По-ниска консумация на памет: Тъй като се записва само един видеопоток, картата с памет се запълва по-бавно, което позволява по-дълъг архив от записи.

Основният компромис тук е липсата на видимост зад автомобила. Голям процент от инцидентите в градска среда (особено ударите в задната част на светофар или в задръстване) остават извън обсега на предната леща.

Защо двойните системи (Dual Dashcams) стават стандарт?

Двойните видеорегистратори включват основно тяло за предното стъкло и допълнителна, по-малка камера, която се позиционира на задното стъкло (или е насочена към купето). Този тип конфигурация осигурява 360-градусова защита и елиминира т.нар. „слепи петна“.

Задният обектив записва всичко, което се случва зад вас в реално време, осигурявайки неоспорими доказателства при ситуации на притискане на пътя, неправилно изпреварване от застигащ автомобил или класически удар „броня в броня“.

Експертен съвет от бранда: Както споделят експертите от RobiCam.bg, наличието на задна камера променя изцяло ефективността на т.нар. „Паркинг режим“. Когато колата е оставена без надзор на обществен паркинг, сензорите за движение активират запис и от двете страни, улавяйки нарушители, които могат да одраскат или ударят автомобила ви при маневриране на заден ход.

Как да направите правилния избор за своя автомобил?

За да решите коя конфигурация е по-подходяща за вас, вземете предвид следните три фактора:

Тип на шофирането: Ако карате предимно на дълги разстояния извън града и по магистрали, предната камера може да ви бъде напълно достатъчна. Ако обаче ежедневието ви преминава в натоварен градски трафик и чести паркирания в търговски центрове, втората камера бързо ще изплати инвестицията си. Сложност на монтажа: При моделите с две камери е необходимо да прекарате свързващ кабел под тапицерията или уплътненията на вратите до задното стъкло. Това изисква малко повече търпение, но осигурява чист интериор без висящи кабели. Бюджет срещу сигурност: Двойните системи изискват малко по-голяма първоначална инвестиция и по-бърза карта с памет (минимум клас Class 10/U3), за да обработват два едновременни High Definition видеопотока.

Когато купувате ново устройство, независимо от броя лещи, винаги залагайте на доказани марки с локална поддръжка и гаранция. Посещението на специализиран магазин ще ви помогне да изберете качествен видеорегистратор, чиято матрица има добро нощно виждане и ясна резолюция.

Заключение

Отговорът на дилемата зависи изцяло от нивата на спокойствие, които търсите на пътя. Единичната камера е практично и икономично решение за базово застраховане срещу инциденти, но ако искате пълно покритие и защита на автомобила си както по време на движение, така и в статично положение на паркинга, инвестицията в модел с две камери е по-разумният и дългосрочен избор за 2026 година.