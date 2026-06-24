ОБЯВА ОТ „ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. ВАРНА

„ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. Варна в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на своите потребители, че на основание на чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2027 г. – 2031 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2027-2031 г.
Предложени са за утвърждаване и одобряване от КЕВР цени на ВиК услуги за периода 2027 г. – 2031 г., без ДДС:
Цени в лева
|
№
|
Услуга
|
Мярка
|
2027 г.
|
2028 г.
|
2029 г.
|
2030 г.
|
2031 г.
|
1.
|
Доставяне на вода на потребителите
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Битови и приравнените към тях потребители
|
лв./куб.м
|
2.226
|
2.407
|
2.625
|
2.873
|
3,157
|
2.
|
Отвеждане на отпадъчни води
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Битови и приравнените към тях потребители
|
лв./куб.м
|
2.740
|
2.903
|
3.234
|
3.501
|
3.877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цени в евро
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Услуга
|
Мярка
|
2027 г.
|
2028 г.
|
2029 г.
|
2030 г.
|
2031 г.
|
1.
|
Доставяне на вода на потребителите
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Битови и приравнените към тях потребители
|
EUR/куб.м
|
1,138
|
1,231
|
1,342
|
1,469
|
1,614
|
2.
|
Отвеждане на отпадъчни води
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Битови и приравнените към тях потребители
|
EUR/куб.м
|
1,401
|
1,484
|
1,654
|
1,79
|
1,982