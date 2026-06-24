ОБЯВА ОТ „ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. ВАРНА

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

„ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. Варна в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на своите потребители, че на основание на чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2027 г. – 2031 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2027-2031 г.

Предложени са за утвърждаване и одобряване от КЕВР цени на ВиК услуги за периода 2027 г. – 2031 г., без ДДС:

Цени в лева

№ Услуга Мярка 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 1. Доставяне на вода на потребителите 1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 2.226 2.407 2.625 2.873 3,157 2. Отвеждане на отпадъчни води 2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 2.740 2.903 3.234 3.501 3.877 Цени в евро № Услуга Мярка 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 1. Доставяне на вода на потребителите 1.1. Битови и приравнените към тях потребители EUR/куб.м 1,138 1,231 1,342 1,469 1,614 2. Отвеждане на отпадъчни води 2.1. Битови и приравнените към тях потребители EUR/куб.м 1,401 1,484 1,654 1,79 1,982











