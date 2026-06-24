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ОБЯВА ОТ „ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. ВАРНА

24 Юни 2026
ВиК Златни пясъци

  

  „ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, гр. Варна в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на своите потребители, че на основание на чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2027 г. – 2031 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2027-2031 г.

Предложени са за утвърждаване и одобряване от КЕВР цени на ВиК услуги за периода 2027 г. – 2031 г., без ДДС:

                                              Цени в лева

Услуга

Мярка

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

2.226

2.407

2.625

2.873

3,157

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

лв./куб.м

2.740

2.903

3.234

3.501

3.877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Цени в евро

 

 

 

 

 

 

Услуга

Мярка

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031 г.

1.

Доставяне на вода на потребителите

 

 

 

 

 

 

1.1.

Битови и приравнените към тях потребители

EUR/куб.м

1,138

1,231

1,342

1,469

1,614

2.

Отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

2.1.

Битови и приравнените към тях потребители

EUR/куб.м

1,401

1,484

1,654

1,79

1,982


 


 


 

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