Хороскоп за вторник

Овен

Днес за мнозина ще е по-добре да се насочат към организирането на предстоящите си делови инициативи, отколкото към практичните въпроси, които ги засягат. Стремете се към постоянство на работното място и при изпълнение на рутинните си ангажименти. Обръщайте внимание на интимната си половинка и си доставяйте удоволствие с любими и за двама ви занимания. Опитайте се да бъдете дискретни и резервирани, но внимателни към другите.

Телец

Ще се насочите към дейности с добра бъдеща перспектива. Най-вероятно за тази цел ще ви се наложи да придобиете нови знания или практически умения. Съблюдавайте строг ред в стила си на работа, за да не пропуснете важна подробност, която е от значение както за вас, така и за инициативите ви. Пътуванията ви на близки и далечни разстояния ще са изключително изгодни за вас. Важно е да овладеете събитията, които ви застигат.

Близнаци

Днес не се впускайте да преследвате личните си интереси в дейности, за които знаете, че няма да имат дълготраен ефект. По-добре насочете усилията си в посока, от която можете да градите стабилност в настоящ и в бъдещ момент. Желанията ви лесно могат да се превърнат в действителност, но като че ли на първо време ще ви се наложи да повярвате в собствените си възможности и чак тогава ще можете да се насладите на постигнатото.

Рак

През днешния вторник за мнозина от вас ще е необходимо да са до известна степен резервирани към твърде изгодните предложения, които им отправят колеги, познати, приятели или делови партньори. Преди да се впуснете в преследването на нови цели, проучете внимателно доколко те наистина ще са благоприятни за вас. Проектите ви, свързани с постигането на финансово стабилизиране, ще имат положително развитие.

Лъв

Днес разчитайте на личната си инициатива в професионалната сфера, особено за да преодолеете някои вече съществуващи препятствия от професионално естество. Не отлагайте преоценката на постигнатите от вас резултати до момента. Не си позволявайте лукса да закъснявате за срещи, независимо от какъв характер са те. Насочете се към изграждане на добра устойчивост срещу трудностите, които без да искате ви връхлитат.

Дева

От голяма важност за вас през днешния ден може да се окажат въпросите, свързани с банкови операции, наеми, наследства - изобщо с някакви пари, които има да получавате. Важно е да не се поддадете на еуфория за лесни и готови пари и да се впуснете в непрактични идеи и действия, за които може да съжалявате след това. Няма да е пресилено, ако очаквате премия във връзка с работата си или някакъв друг вид допълнително заплащане.

Везни

Днес може да ви се отвори възможност за сътрудничество с приятели или с група хора - сетивата ви обаче трябва да улавят всяка минимална промяна в ситуацията, за да можете да предприемате своевременни и адекватни реакции. Преди да предприемете каквото и да било, посъветвайте се с родителите си или с някой по-мъдър и опитен от вас човек. Същата предпазливост и адекватност ще ви е нужна и по отношение на брачните и партньорските ви връзки.

Скорпион

За някои от оригиналните си идеи - тези, които са по-разумни и практически приложими, бихте могли да намерите повече разбиране и подкрепа в работната си среда, сред колегите. Сериозно усилие може да бъде необходимо и във връзка с някои по-възрастни или по-скептично настроени колеги от ежедневната ви рутинна работа - от тях вашето новаторство и оригиналност могат да срещат доста консервативен отпор, и то за дълго време.

Стрелец

Непредвидени ситуации могат да се отразят на парите ви. Успокоение, подкрепа и мъдър съвет можете да потърсите в съпружеското гнездо или от по-опитни и надеждни партньори. Има тенденция, при която усещането ви за материален дискомфорт може да повлече след себе си усещането за самотност. Това трудно може да бъде повлияно дори и от възможността за обществен и професионален успех. Ще имате затруднения в балансирането.

Козирог

Въпреки че звездите са предразположени към вашия зодиакален знак, възможно е днес подсъзнателно да изпитвате нужда от уединение и може да предпочитате да вършите работата по-задкулисно. Внимавайте обаче с този модел на дърпане на конците, за да не нажежите излишно отношенията с най-близкото си обкръжение. През днешния ден със сигурност ще преобладават приятелските връзки с представители на противоположния пол.

Водолей

Днес попътен вятър ще съпътства идеите и усилията ви, ако правите такива във връзка с професионалния си напредък и престиж. Не подминавайте възможността тези усилия да получат и парична подплата. Може би днес ще трябва да бъдете по-внимателни най-вече в отношенията си с родителите си, както и в посока на дома ви и недвижимото ви имущество - има тенденция за известни нетривиални моменти във връзка с това и загуби.

Риби

Повече наблюдателност и гъвкавост през днешния вторник могат да ви помогнат да вземете правилните решения в най-подходящото за това време. Ще бъде подсилено общуването ви по няколко линии - с близкото ви обкръжение от братя, сестри, близки роднини, съседи, родители, с колегите ви по работа и с някои по-възрастни от вас или по-опитни в живота приятели. По-голяма предпазливост ще ви е нужна на работното място заради някои нововъведения там.