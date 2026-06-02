Токът и парното поскъпват от 1 юли

Докато в Народното събрание се карат за ковид-добавките към пенсиите и партийните субсидии, в Комисията за енергийно и водно регулиране готвят неприятности за бюджетите на българските домакинства - поскъпване на тока и на топлата вода.

КЕВР обсъжда промени в тарифите на дружествата, които ни снабдяват с електро- и топлинна енергия, тъй като от 1 юли започна новият едногодишен регулаторен период. Накратко - от идния месец токът за бита ще поскъпне средно с 3%, а топлата вода и парното - средно с 4,58 на сто.

Ето какви са конкретните предложения, публикувани на сайта на енергийния регулатор, отнасящи се за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. :

За електрокомпаниите: „Електрохолд Продажби“ - поскъпване с 3,11%, „ЕВН България Електроснабдяване“ - 3,24%, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ - 2,38%, „ЕСП Златни Пясъци“ - 5,8 на сто.

За доставчиците на топлинна енергия:

"Топлофикация София" - 5.5% ръст спрямо сегашната цена, "ЕВН България Топлофикация" - 3,7%, "Топлофикация Плевен" - 5,54%, "Топлофикация Бургас" - 3,66%, "Топлофикация Враца" - 3,59%, "Топлофикация ВТ" - 4,99%, "Топлофикация Разград" - 4,98%, "Юлико-Евротрейд" - 3,39% поскъпване.

За "Топлофикация Русе" КЕВР предлага 5% повишение, за "Топлофикация Перник" - 4,23%, за "Топлофикация Сливен" - 5,18%, за "Веолия Енерджи Варна" - 5,19 на сто.

От енергийния регулатор изтъкват, че в сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари са положили максимални усилия "да сведат до минимум" поисканите от дружествата увеличения. Русенската топлофикация например е заявила поскъпване с над 69%, но КЕВР предлага само 5 на сто. За Враца снабдителят е искал близо 50%, скок, за София и Перник предложенията от фирмите са били за 29% поскъпване.

Евтино

"България за поредна година запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги",е посочено в съобщението, с което КЕВР обявява ценовите предложения.

Предстоят обсъждания, а финалните решения ще бъдат взети на закрито заседание на комисията в края на месеца.