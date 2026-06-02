Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Токът и парното поскъпват от 1 юли

Топлофикации поискали 50-69% скок на тарифите, но регулаторът ги отрязал

Днес, 15:54

Докато в Народното събрание се карат за ковид-добавките към пенсиите и партийните субсидии, в Комисията за енергийно и водно регулиране готвят неприятности за бюджетите на българските домакинства - поскъпване на тока и на топлата вода.

КЕВР обсъжда промени в тарифите на дружествата, които ни снабдяват с електро- и топлинна енергия, тъй като от 1 юли започна новият едногодишен регулаторен период. Накратко - от идния месец токът за бита ще поскъпне средно с 3%, а топлата вода и парното - средно с 4,58 на сто.

Ето какви са конкретните предложения, публикувани на сайта на енергийния регулатор, отнасящи се за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. :

За електрокомпаниите: „Електрохолд Продажби“ - поскъпване с 3,11%, „ЕВН България Електроснабдяване“ - 3,24%, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“  - 2,38%, „ЕСП Златни Пясъци“ - 5,8 на сто. 

За  доставчиците на топлинна енергия: 

"Топлофикация София" - 5.5% ръст спрямо сегашната цена,  "ЕВН България Топлофикация" - 3,7%, "Топлофикация Плевен" -  5,54%, "Топлофикация Бургас"  - 3,66%, "Топлофикация Враца" -  3,59%,  "Топлофикация ВТ" -  4,99%, "Топлофикация Разград" - 4,98%, "Юлико-Евротрейд" - 3,39% поскъпване.  

За "Топлофикация Русе" КЕВР предлага 5% повишение, за "Топлофикация Перник" - 4,23%, за "Топлофикация Сливен" - 5,18%, за "Веолия Енерджи Варна" - 5,19 на сто.

От енергийния регулатор изтъкват, че в сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари са положили максимални усилия "да сведат до минимум" поисканите от дружествата увеличения. Русенската топлофикация например е заявила поскъпване с над 69%, но КЕВР предлага само 5 на сто.  За Враца снабдителят е искал близо 50%, скок,  за София и Перник предложенията от фирмите са били за 29% поскъпване.

Евтино

"България за поредна година запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги",е посочено в съобщението, с което КЕВР обявява ценовите предложения.

Предстоят обсъждания, а финалните решения ще бъдат взети на закрито заседание на комисията в края на месеца.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ток, парно, КЕВР

Още новини по темата

ВиК цените влизат в нов правно-финансов батак
27 Май 2026

Най-сетне спират парното в София
26 Апр. 2026

ЕVN спира парното в Пловдив
20 Апр. 2026

КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 абонати
17 Апр. 2026

КЕВР "загрява" за скок на газ, ток и парно от 1 юли

31 Март 2026

Водата поскъпва в редица градове от днес
01 Март 2026

ГЕРБ разигра акция "Наглите" с цените на водата
26 Февр. 2026

КЕВР потвърди за многократно завишени сметки за ток
19 Февр. 2026

Идат още по-високи сметки за ток, предупреди ЕНЕРГО-ПРО
16 Февр. 2026

Евтиният ток ни излиза скъпо
08 Февр. 2026

КВЕР се закани да сваля електромери за надути сметки

05 Февр. 2026

След многобройни жалби КЕВР ще проверява ЕРП-тата и ВиК дружествата
02 Февр. 2026

Германия обяви уникална по размер награда за данни кой спря тока в Берлин
26 Яну. 2026

Софиянци ще плащат парно за ноември по сметките от миналата година
15 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса