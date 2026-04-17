Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 абонати

Общинското дружество е оставило повече от 48 часа клиентите си без парно и топла вода

17 Апр. 2026
Илияна Кирилова

В едномесечен срок „Топлофикация София“ трябва да определи дължимата неустойка за 6197 свои клиенти, заявиха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Абонатите са останали без парно и топла вода за повече от 48 часа след възникнали аварии на мрежата през периода декември 2025 – януари 2026 г.

След  изтичане на едномесечния срок столичната топлофикация трябва в рамките на 7 дни да извърши плащанията към засегнатите абонати.

Това реши КЕВР на заседание, на което е обсъден докладът от извънредната проверка на Топлофикация София“, разпоредена от председателя на комисията Пламен Младеновски. Проверката бе инициирана след сигнал от омбудсмана за множество аварийни спирания на отоплението и топлата вода тази зима в столицата.

Според Общите условия на дружеството и издадените му лицензи, обезщетение не се дължи, ако аварията е отстранена в рамките до 48 часа.

Проверката на регулатора е установила, че преобладаваща част от потърпевшите - 5473 клиенти в ж.к. „Люлин-6“ - са били с прекъснато топлоподаване в продължение на 50 часа, което означава, че ще получат обезщетение за периода на закъснение от 2 часа. За други 222 клиенти в ж.к.“Младост-3“ аварията е отстранена за 125 часа, т.е. трябва да бъдат обезщетени за 77 часа без парно и топла вода. В  ж.к.“Дианабад“ 369 абонати ще бъдат компенсирани за закъснение от 56 часа, тъй като ремонтните дейности там са продължили 104 часа, а 133 абонати в кв. "Полигона" ще трябва да получат компенсации за 29 часа, защото там отстраняването на аварията е продължило 77 часа.

Изплащането на компенсациите ще се извърши по начина, по който клиентите заплащат консумираната от тях топлинна енергия, без да се изискват действия от тяхна страна. КЕВР очаква от „Топлофикация София“  да представи  доказателства за предприетите действия, вкл. имена и адреси на клиентите, продължителност на времето с нарушено качество на топлоподаването, размер и методика на изчисляване на определената неустойка.

От КЕВР отбелязват, че съгласно Общите условия, които са неразделна част от издадената лицензия за работа, "Топлофикация София" е трябвало сама да пристъпи към задължението си да изплати неустойки на засегнатите клиенти, вместо да чака намесата на регулатора. 

Затова се е наложило комисията да задължи общинското дружество да компенсира клиентите си заради непредоставена услуга с принудителна административна мярка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Топлофикация София, парно

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?