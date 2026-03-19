КЕВР глоби с 54 хил. евро "Топлофикация София" за пазарни манипулации

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви, че е наложила санкция от 54 хил. евро на „Топлофикация София“ за забранено манипулиране на пазара на електроенергия. Същата глоба е наложена и на търговеца на ток "Енерджи Маркет".

Решението е взето на закрито заседание на 18 март, когато енергийният регулатор приема, че двете дружества са действали по предварителна уговорка – практика, изрично забранена от европейското законодателство и по-специално от европейския регламент за прозрачност на пазара на едро с енергия REMIT.

Общинското дружество разполага с когенерационни мощности, които му позволят освен топлоенергия да произвежда и електрически ток.

Според КЕВР, в периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. двете дружества са сключвали сделки на цени и количества, които значително се отклоняват от пазарните нива на сегмента „В рамките на деня“ на Българската независима енергийна борса.

Установено е, че „Топлофикация София“ е продавала електроенергия на „Енерджи Маркет“ на цени под пазарните, което е довело до изкривяване на сигналите към пазара и подвеждане на останалите участници за реалната цена на електроенергията.

На всяка от компаниите е наложена имуществена санкция в размер на 53 969,86 евро, съгласно методиката по Закона за енергетиката.

Настоящото решение е петото поред за налагане на имуществени санкции за пазарна манипулация по смисъла на REMIT, посочиха от регулатора. Предишните четири наложени санкции са за 4.3 млн. лв. на общо девет производители и търговци на ток. Част от тези решения все още се обжалват пред Административен съд София. Сред санкционираните са Националната електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй", американската централа "AES Гълъбово"

Комисията посочва, че работи и по над 10 производства за установяване на евентуални манипулации на пазара на едро с енергия и на търговия с вътрешна информация. Целта на регламента REMIT е да възпрепятства злоупотреби от пазарни участници, които извършват манипулативни сделки на организираните пазари за търговия с енергийни продукти на едро и извличат неправомерни печалби.