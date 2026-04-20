ЕVN спира парното в Пловдив

EVN Топлофикация обяви днес края на отоплителния сезон в Пловдив. Изключването на съоръженията ще се извърши поетапно в следващите дни.

От електроразпределителното дружество уточниха, че правилото за спиране на парното е средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни да е над 12 градуса, както и дългосрочната прогноза за времето, която дава информация за повишаване на температурите.

В същото време „Топлофикация София“ няма все още намерение да спира парното в столицата. От общинското дружество предупредиха днес, че заради аварии на няколко райони от столицата се спира временно топлоподаването.

Без парно и топла вода са абонатните на дружеството в част от кварталите „Слатина“ и "Гео Милев", като очакваното им възстановяване е насрочено за 22 април в 10 часа.

Също заради аварии до днес в 18 часа е спряно парното и топлата вода на част от абонатите в ж.к. "Западен парк", както и ул. "Георг Вашингтон" в центъра.

От "Топлофикация София" уточняват, че абонатните станции в столицата са оборудвани с автоматика и термометър, които автоматично регулират температурата на подаваното отопление според външните условия.

"Когато външната температура се повиши над 12°C, топлоподаването се преустановява, за да се избегнат излишни енергийни загуби по сградната инсталация", твърдят от общинското дружество на своята Фейсбук страница.