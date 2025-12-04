Няколко столични квартала и болници останаха без парно

Авария остави без парно и топла вода няколко столични квартала тази сутрин.

От 8.00 часа тази сутрин до 10.00 часа на 5 декември без парно и топла вода са "Лагера", "Иван Вазов", "Крива река", части от "Лозенец", "Хиподрума", "Буката". В засегнатите райони са много болнични заведения. Това са части от Медицинска академия – I-ва и II-ра хирургии, "Майчин дом", "Св. Екатерина", Педиатрия на ул. „Хан Персиян", кожна и нервна клиники, хотел „Медик", Ректорат и Патоанатомия.

"Пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. ,,Баба Илийца“ и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на ,,Александровска болница“, налагат спиране на топлоподаването в част от южните квартали в София", съобщиха от "Топлофикация София". И допълват, че аварийни екипи работят по отстраняване на повредата, като се очаква нормалното топлоподаване да бъде възстановено в петък, 5 декември, в 10:00 ч.