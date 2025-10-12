Медия без
"Топлофикация" спира седмица по-рано топлоподаването в "Дружба-2"

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършвало с цел участъците да бъдат завършени преди отоплителния сезон

Днес, 19:21
Снимка: БГНЕС

"Топлофикация София“ има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. "Дружба 2“, съобщиха от дружеството.

Дружеството предприема действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график – 20 октомври.

Жители на "Дружба 2" ще съдят "Топлофикация София"
Жители на столичния кв. Дружба 2" търсят адвокати, за да заведат съдебни дела срещу "Топлофикация София".
СЕГА
19 Септ. 2025



Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършвало с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон.

В "Дружба 2" няма да имат вода за по 15 дни на абонат
От "Топлофикация София" най-после съобщиха графика, по който ще бъде спирано поетапно топлоподаването в следващите дни в столичния квартал "Дружба".
СЕГА
29 Септ. 2025



От "Топлофикация-София" прилагат актуализиран график с новите срокове за обектите, който може да се види ТУК.

