"Топлофикация" спира седмица по-рано топлоподаването в "Дружба-2"

"Топлофикация София“ има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. "Дружба 2“, съобщиха от дружеството.



Дружеството предприема действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график – 20 октомври.





Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.



Изтеглянето на ремонтните дейности се извършвало с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон.





От "Топлофикация-София" прилагат актуализиран график с новите срокове за обектите, който може да се види ТУК.