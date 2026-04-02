"Топлофикация София" поиска шоково поскъпване - с 29%

Топлата вода и парното в столицата ще поскъпнат с 29% от 1 юли. Това е записано в заявлението на "Топлофикация София", внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако КЕВР одобри сметките на общинското предприятие, цената на топлинната енергия ще стигне рекордните 89.63 евро за мегаватчас.

За сравнение варненската топлофикация е поискала само 3.9% повишение от средата на на годината - до 70,72 €/MWh, а за Плевен цената ще е 53.05 70,72 €/MWh. "Топлофикация Русе“ изобщо не иска промяна за битовите потребители и предлага цената да остане 49,90 евро и след 1 юли.

Столичното предприятие мотивира шоковото поскъпване с три основни фактора:

- значително нарастване на цените на природния газ след ескалацията на конфликта в Близкия изток,

- необходимост от интензивни ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и производствените съоръжения,

- общо покачване на цените на суровините и материалите.

Ясно е, че причини за повишението има, но 30% изглежда прекалено. Сега на ход е КЕВР. Енергийният регулатор може и да не допусне такова драстично поскъпване, като прегледа числата, на които стъпва заявлението на "Топлофикация София".

Отпор

Междувременно националният омбудсман реагира гневно на новината за готвения скок. "Не може автоматично и безкритично всяко поскъпване да се прехвърля върху крайните потребители. Недопустимо е в ситуация, в която доходите на хората не нарастват със същите темпове, разходите за базови услуги да скачат рязко и без социален баланс", се казва в писмо на Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

Делчева подчертава, че предложението за вдигане на цената идва на фона на сериозно обществено недоволство от високи сметки, чести аварии, неясно ценообразуване.

Столичната „Топлофикация“ продължава да не публикува данни какъв е надвзетият или недовзетият приход, който се формира в резултат от прогнозите, по които са формирани действащите регулирани цени. Освен това в продължение на 7 от изминалите досега 10 месеца от ценовия период дружеството реално е плащало по-евтин природен газ от заложения по прогноза в действащата цена, изтъква още омбудсманът.

Велислава Делчева настоява КЕВР да установи "конкретно, обективно и точно размера на евентуално надвзетия приход на „Топлофикация София“ през ценовия период 2025-2026 г. и да отрази резултата в цените от 1 юли 2026 г. „От голямо значение е също при определянето на цените на топлинната енергия да се вземе предвид качеството на топлоснабдителните услуги и реалното изпълнение на заявените ремонтни и инвестиционни програми на „Топлофикация София“ и на другите дружества от сектора", пише омбудсманът.

КЕВР отговори

"Регулаторът няма да допусне необосновани цени и ще прилага балансиран и консервативен подход с цел потребителите да бъдат предпазени от резки ценови скокове", обяви на сайта си КЕВР. Комисията посочва, че и в момента продължават да поскъпват заявления от енергийни компании за промени в цените за следващия регулаторен период - 1 юли 2026 – 30 юни 2027 г.

Комисията ще направи анализи и ще изготви доклади за всяко дружество, в които ще обоснове своите предложения за цени. Докладите на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания с участието на всички заинтересовани страни. Заседанията ще се проведат в началото на юни, а на 1 юли регулаторът ще приеме окончателните решения.

"Водещи фактори за ценообразуването са обективните икономически параметри, от една страна, а от друга – гарантирането на достъпност на цените за потребителите, т.е. с възможността те да ги заплащат. Когато цените на услугите са непосилни за потребителите, това не е в интерес и на самите дружества, защото те изпадат във финансови затруднения и няма да могат да функционират, изтъкват от КЕВР.