КЕВР "загрява" за скок на газ, ток и парно от 1 юли

Скъпият петрол повлича верижно поскъпване в енергетиката в средата на годината, предупредиха от регулатора

31 Март 2026
Прогнозите на КЕВР за цените след 1 юли са притеснителни.
Прогнозите на КЕВР за цените след 1 юли са притеснителни.

Клиентите на "Булгаргаз" няма да усетят значително поскъпване през април. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди повишаване на цената на природния газ за идния месец с 5%, което е добра новина на фона на трусовете на световните енергийни пазари заради конфликта в Близкия Изток. В средата на годината обаче положението може сериозно да се влоши. Ето защо:

До май-юни българският потребител няма да усети рязко поскъпване на природния газ, което в момента е факт на европейските пазари, прогнозира председателят на КЕВР Пламен Младеновски. Основен фактор за задържането е изгодният дългосрочен договор с Азербайджан. Но през юли контрактът трябва да се актуализира и, както е предвидено в него, в цената ще бъде отразено голямото поскъпване на петрола след блокирането на Ормузкия залив.  

Сега 

В ценовия микс за  април е включено цялото количество азерски природен газ по дългосрочния договор с компанията СОКАР.  Има и доставки на втечнен природен газ (ВПГ) по договори с търговци, сключени в предишни месеци след проведен търг. В ценовия микс е включено и количество от газохранилището „Чирен“. 

"Цената за април - 34,27 евро/MWh, е с около 5% по-висока в сравнение с март, но тя е много благоприятна за битовите и стопанските потребители у нас, тъй като на международните борси котировките драматично нараснаха и към днешния ден достигат 56 евро/MWh", Тя е с близо 10,7 % по-ниска спрямо година по-рано - през април 2025,  когато беше в размер на 38,39 евро/MWh (75,08 лв./MWh)", подчертават от КЕВР.  

Според председателя Младеновски цената у нас е "сред най-добрите в Европа, като е с 20 евро по-ниска от тази на газовия хъб TTF в Нидерландия.

Какво се задава

Но ситуацията на газовите пазари предизвиква сериозни опасения по отношение на новите регулирани цени за домакинствата, които КЕВР предстои да определи от 1 юли т. г. –  на електро- и на топлинната енергия.

„Както виждаме, поскъпването на петрола се отразява моментално при бензиноколонките, докато при природния газ процесите са отложени във времето, тъй като закупените по-рано карга са на по-ниски цени и пътуват към съответните държави. В момента, в който тези количества свършат, се прилагат по-високите цени на природния газ“, заяви Пламен Младеновски. Това рефлектира както върху цените на електрическата енергия, така и върху цените по договора с Азербайджан. Конфликтът в Украйна показа, че в кризисни ситуации процесите се развиват бавно и адаптирането на  енергийните пазари отнема поне година, коментира шефът на КЕВР.

