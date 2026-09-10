Поддръжниците на Гюров събраха комитет колкото парламент

Над 200 поддръжници на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев учредиха днес инициативния комитет, който формално ще застане за участието им в изборите през октомври. Комитетът, оглавяван от журналиста Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска, е почти колкото парламент като състав, както се похвалиха симпатизантите на двамата претенденти. Комитетът на Илияна Йотова и Кирил Вълчев – другите водещи претенденти, брои 174 души.

В словото си пред своите поддръжници Гюров заяви, че президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, доминирало в страната повече от 20 години. Той разкритикува президента Йотова и предшественика ѝ Румен Радев като посочи, че последните два президентски мандати не са очертали ясна визия за бързото развитие на България в променящия се свят. И обеща, заедно с Кандев, да свършат тази задача и напомни за служебното правителство, в което участваха, като пример, че могат да се справят.

Гюров увери, че като президент би се придържал към дадените му от Конституцията правомощия – при назначаването на председателите на върховните съдилища, на главния прокурор, използването на вето и сезирането на Конституционния съд. Той увери, че ще работи с останалите държавни институции, „без да се опитвам да подменям установената от Конституцията парламентарна република с други модели“. Това беше още една стрела към експрезидента и настоящ премиер Радев, чиито поддръжници в един момент открито лансираха идеята за президентска република.

Като критика и предупреждение прозвуча ангажимента на Гюров да не позволява интеграцията на България в Европа „да бъде застрашена заради тесни, партийни олигархични интереси или за интересите на чужди държави“.

Симпатизанти

Сред членовете на комитета се забелязваха лица, познати от служебното правителство на Гюров - като Румяна Бъчварова, началникът на кабинета му, която беше вицепремиер и министър във второто правителство на Бойко Борисов, финансовият му министър Георги Клисурски, министърът на транспорта Корман Исмаилов, който беше в създадената от отцепници от ДПС партия НПСД, и на здравеопазването Михаил Околийски.

Други участници в по-ранни правителства, сега в комитета, са Велислав Минеков, бивш културен министър, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и Сергей Игнатов, бивш министър на образованието. Участва и евродепутатът от ПП Никола Минчев.

От академичния свят подкрепата си за Гюров дадоха Александър Кьосев, Амелия Личева, Ваня Нушева, Георги Фотев и др. Сред хората на изкуството са Радослав Бимбалов, Румен Леонидов, Йордан Караджов, Здравка Евтимова, Невена Калудова, Деян Енев, Ели Скорчева и др.