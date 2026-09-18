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Кметът нанесъл щети за €170 000 на община Враца

Калин Каменов и двама негови заместници карали коли, купени за социални услуги, съобщи МВР

Днес, 20:58
Калин Каменов
Община Враца
Калин Каменов

Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР-Враца е приключил проверка по сигнал за неправомерно използване на три автомобила, закупени от Община Враца за нуждите на социални услуги. Преписката е образувана след публикация в интернет, в която се твърди, че длъжностни лица от общинската администрация са придобили неправомерно три автомобила, предназначени за Центъра за обществена подкрепа, но използвани за лични нужди.

Вместо това автомобилите са били експлоатирани от кмета Калин Каменов и двама заместник-кметове, посочват от полицията. Установените щети са за над 170 000 евро. Материалите по преписката са изпратени на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство.

В хода на проверката е установено, че става въпрос за две обществени поръчки, при които са закупени един "Фолксваген Туарег" и два автомобила "Форд Куга". Те е трябвало да обслужват социалните услуги "Център за обществена подкрепа" и "Асистентска подкрепа".

Проверката на тръжната документация е установила, че заложените технически параметри са ограничавали кръга от потенциални участници в обществените поръчки. Според МВР те са съответствали и на "личните желания за оборудване" на водачите на автомобилите.

Констатирани са и множество нарушения при отчетността и документирането на фактическото управление на автомобилите, както и липса на прозрачност при тяхното използване.

Според резултатите от проверката трите автомобила не са били използвани за нуждите на социалните услуги. Те не са посещавали физически съответните услуги, техни служители не са били оправомощавани да ги управляват, а в пътните книжа липсват данни за тяхното управление.

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Враца, Община Враца

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