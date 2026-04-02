Фонд "Култура" се опитва да спаси 40 млн. евро с месец отсрочка

Национален фонд култура ще се опита да спаси близо 40 млн. евро финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост с един месеч отсрочка за подаване на исканията за плащане. Изпълнителине на проекти по една от големите схеми в областта на културата - "Развитие на културните и творческите сектори", ще получат един месец допълнително за финализиране на дейностите си. Това означава, че изпълнителите на проектите ще разполагат със срок до края на месец април за изпълнението и извършването на плащания. Фондът на свой ред ще извърши всички последващи плащания в двумесечен срок.

Това компромисно решение са постигнали финансовото министерство и Национален фонд "Култура", който отговаря за инвестицията. Това е една от критичните схеми по плана, който в момента стои на 0% разплащане, като по него се изпълняват стотици договори, включително и на общини.

Първоначално крайният срок за финализиране бе март, 2026 година. Финансирането по тази схема е отпуснато в далечната 2023 г., като изпълнението се финализира едва сега и е много проблемно. Абсолютният краен срок за всички дейности по плана за възстановяване и устойчивост е август, 2026 г. 12.7 млн. евро от парите са за проекти с международно разпространение на български продукти, 11 млн. евро са за проекти, насърчаващи културното включване, 15.3 млн. евро са за проекти, свързани с общински политики за култура.

В началото на март подаването на авансови и междинни искания по проектите бе на много ниско ниво - при 604 сключени договорa исканията за авансово плащане и междинни и финални отчети бяха подали само 375 изпълнители, а верифицираните разходи възлизаха едва на 15 %.