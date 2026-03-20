Въпреки солидното еврофинансиране певецът-актьор Аръков бил пред фалит

Негови проекти са спечелили 15% от целия бюджет по схемата на НПВУ, но бил получил само аванс

Днес, 17:00
Иво Аръков на премиерата на филма "Секс академия - мъже", в който участва преди няколко години.
Иво Аръков на премиерата на филма "Секс академия - мъже", в който участва преди няколко години.

Актьорът-певец Иво Аръков, който е одобрен да получи стотици хиляди евро за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура", се ожали, че е пред фалит. В интервю по Нова телевизия той разясни, че не е получил почти нищо от парите и в момента реализира безплатното турне из Европа на свои разноски.

За щедрия жест на властите първи алармираха от страницата Today's Metal в социалните мрежи. По техни данни бенефициентът има 74 слушатели месечно в Spotify, а най-успешната му песен там е с около 3250 слушания. В YouTube, където през годините е споделил пет свои песни, Иво има около 2000 последователи. Аръков обясни, че цитирането на подобни цифри е некоректно, защото в България умишлено не искали да въртят песните му, но не желае да навлиза в подробности защо. Не е ясно какво е обяснението за липсата на интерес към творчеството му в глобални платформи като Spotify и  YouTube.

Най-голямо внимание привлече финансирането на музикално турне на Аръков (познат досега предимно като актьор и участник в риалити шоута), който ще получи 255 000 евро за представянето на дебютния си албум Glory в 10 града в Европа. Допълнително той получава космическите 70 000 евро за реализацията на сингъл и още 80 000 евро по друга кандидатура - за игралния филм "Изолация", чийто трейлър публикува няколко дни преди да се разрази скандала. 

Аръков е кандидатствал по т.нар. "Схема за безвъзмездна помощ с две сесии “Български продукции от сектора на културните и творчески индустрии в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС" по Националния план за възстановяване и развитие. Общата сума на безвъзмездната помощ за цялата схема е малко над 1,7 милиона евро и е разпределен между 16 дружества и организации - сред тях са Народният театър, "Дерида Денс", Културен център Двореца в Балчик, и др.

Проектът за турнето на Иво Аръков представлява 15% от целия бюджет за безвъзмездно финансиране по схемата и привлича най-голямата сума. Той е кандидатствал с дружеството "Фиш Ай" ЕООД, където собственик е баща му Максим Аръков, а той - управител. Припомняме, че ръководителката на фонда София Щерева беше сменена преди дни, а новият министър Найден Тодоров съобщи, че е възложил проверка на разпределението на парите.

По-рано Аръков е кандидатствал с певческите си напъни по друга програма в НФК, но е бил отхвърлен, макар да си е определил по-скромен бюджет - 75 000 лв. Ето как описва той проекта си в документите: "Вълнуващо музикално пътешествие, родено от страстта на Иво Аръков към рок музиката и желанието му да сподели своята креативност със света. Този независим лейбъл Fish Eye ще представи песни както на английски, така и на роден език, демонстрирайки универсалното влияние на рок жанра. Проектът има за цел да вдъхнови хората чрез своите провокиращи мисли."

Аръков обяви пред Нова, че е бил осма резерва за парите, а проектите били подадени още през 2024 г.. и посочената сума не била само за една песен, а за всички дейности, които смята да извърши. В писмо - право на отговор до "Площад Славейков" актьорът пише, че към настоящия момент от гласуваното финансиране са получени само ограничени авансови плащания, а основната част от парите не е изплатена. Дейностите си изпълнявал със собствени средства, заеми и поет финансов риск от страна на бенефициента "Фиш Ай" ЕООД.

Той оспорва, че бюджетът бил несъразмерно висок: според него артистичният продукт се оценявал по технически параметри и разпространение, а не по субективни предпочитания. "Финансирането обхваща цялостни културни дейности, включително, международно турне, логистика и транспорт, техническо обезпечаване, хонорари на екипи, разпространение и продукция. Поради това представянето на отделни елементи (напр. музикално произведение) извън контекста на целия проект е подвеждащо", пише той.

"Представяне на дебютен музикален албум Glory – проектът включва международно турне с десет дестинации в европейски столици, с немалко разходи за транспорт, хонорари и техническо оборудване, а забавянето е наложило допълнителни разходи за последователни резервации. Одобреният бюджет за създаване на авторски сингъл отговарял на пазарни стойности, обосновани към момента на кандидатстване с изисканите от управляващия орган документи. За създаване на един такъв продукт има много компоненти – ангажиране на талантливи композитор, текстописец и аранжор, ангажиране на добро студио за създаване на микс и мастър на звукозаписа.  Отделно от това, за заснемането на качествен клип се ангажира голям екип – артисти, балет, гримьори, фризьори, гардероб, студио, външни локации, режисьор, сценарист и оператор на клипа, статисти. Наема се техника – камера, обектив, осветление, транспорт, логистика и т.н., бих могъл да изреждам и още. А когато е необходимо да се закупи семпъл от чужда песен, цената скача още повече", разнищва разходите си бенефициентът на НПВУ.

И подчертава, че защитава артистите и тяхното право да имат високо възнаграждение. 

Създаването на филма "Изолация" също било основно с пари на Аръков. Филмът е заснет с авансово плащане от 21 000 евро от програмата по НПВУ и над 80 000 евро лични средства, настоява авторът. По проекта е предаден междинен отчет през ноември 2025 г. и са изтекли всички срокове за отговор от страна на НФК за изплащане на междинния отчет. Пари все още няма получени, казва Аръков в позицията си, а премиерата на филма се очаквала "през есента на 2026 г. по всички кина в страната и допълнителни локации извън страната". Филмът е изцяло заснет на английски и бил за световната сцена.

