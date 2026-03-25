Прескъпото турне на Иво Аръков в Европа
се точи при мижав интерес

Днес, 08:46
Иво Аръков смята, че е жертва на саботаж
Иво Аръков смята, че е жертва на саботаж

Европейското турне на актьора Иво Аръков, за което стана ясно, че трябва да бъде финансирано по ПВУ с 250 000 евро, се точи при мижав интерес. Кореспондент на БНТ в Париж посети концерта му, който е минал почти без публика, въпреки че според проекта на Аръков е заложено тя да бъде между 600 и 800 души. Пред БНТ актьорът признава, че и в другите градове публиката е малобройна. Концертите трябва да са 10. 

 

"По места около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента, ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка, която предприемем", каза Аръков пред БНТ в Париж.

Той казва, че проектът, който включва серия от десет концерта на обща стойност 250 000 евро, финансирани по линия на ПВУ, е бил сериозно затруднен още от самото начало. В Париж се вижда как на сцената излизат Аръков, китарист и беквокалистка. 

По негови думи, турнето е трябвало да се проведе още през миналото лято, но одобрението от страна на Национален фонд "Култура" (НФК) е дошло със значително закъснение.

"Ние сме написали проект за тази сума. Написали сме го през 2024 г. Разликата между годините е изключително съществена. Времето, което сме заложили за подготовка и за реклама и за дистрибуция, е много по-дълго", коментира Иво Аръков.

Според него липсата на време за промотиране и реклама е оказала влияние върху посещаемостта. Това е довело до слаба информираност сред потенциалната публика в различните европейски градове.

Според Аръков, крайната сума ще се окаже по-малка от първоначално заложената. Не е ясно обаче дали към НФК е подадена информация за корекция на бюджета, отбелязва БНТ. 

Ако проектите по ПВУ не се реализират в срок до края на март, парите се губят. Самият Аръков, който регулярно подава проекти от 2014 г., казва, че е бил осма резерва, когато е одобрен.  Окончателната оценка за успеха на турнето му и изпълнението на проекта се очаква след края на март, когато ще стане ясно дали поставените цели - включително достигане до над 10 хиляди зрители - са постигнати.

Това са клипът и сингълът на Аръков, за които актьорът е поискал 70 000 евро от Националния фонд "Култура":

IVO ARAKOV - ROCKSTAR | Official Music Video
ROCKSTARLyrics by Ivo Arakov: Walking down this empty streets I see soulless human beings Eyes wide shut ‘cause we don’t careLife ain’t fair, just ain’t fair...
