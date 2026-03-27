Найден Тодоров: Фонд „Култура“ е върнал неоползотворени над 5 млн. лева в бюджета

„Има неразплатени над половин милион договори от миналата година. По справката, която получих, фондът е върнал в края на годината над 5 милиона“. Това заяви в интервю за предаването "Култура.бг" на БНТ министърът на културата в служебното правителство Найден Тодоров.

По думите му Национален фонд "Култура" е бил в много тежко състояние. „Опитахме се да задействаме нещата и мисля, че те вече работят и, въпреки огромното закъснение с цяла година, в рамките на последния месец е свършена страшно много работа. Хората работят на сериозни обороти. Фонд "Култура" би следвало да бъде най-ценният инструмент на държавата за съдаване на културни политики, а в момента той е източник на скандали. Изпратил съм инспектората на Министерството на културата във Фонд "Култура", за да видят как и защо се е случило. Тъжно е, че онова, което трябва да ни донесе радост, чрез Плана за възстановяване и устойчивост културата да получи някакъв стимул да се възстанови, да се развива, това, което се случва в момента е точно обратното. Фондът е бил обезкървен откъм кадри, не е имало кой да работи. Към днешна дата обаче вярваме, че нещата ще се случат, въпреки всичко", каза министърът.

Найден Тодоров обясни какво е заварил при поредното си встъпване в длъжност. Имало няколко разгледани проекта от стотици подадени, което е довело до тежки последици за кандидатите. „Който и сектор от културата да отворя, има забавяния, има неслучили се неща, има проблеми, може би трябва да започна от самото Министерство на културата. Защото министерството е администраторът на процесите, които следва да се случват. То беше в някаква степен блокирано по субективно-обективни причини. Всички знаем, че е имало голяма смяна на кадри в Министерството на културата, освободени са над 80 души. Логично, когато влязат нови лица, а някои от тези места са и незаети в момента, че ще отнеме време тези нови лица да навлязат. Важно е да има приемственост и институционална памет. Когато се направят прекалено много смени на административно ниво, тогава каквото и да е желанието ни за посока в културната политика, в крайна сметка няма кой да го извърши“, посочи той, отбелязвайки, че новите хора се учат на принципа проба-грешка.

Тодоров коментира и реформата в сценичните изкуства. „Тази система, която работи към момента, отдавна вече не функционира. Сценичните изкуства са най-големият и най-неясният разход на МК понастоящем“, изтъкна той. Почти цялата система е в сериозен дефицит. „Начинът, по който функционираше държавата в сценичните изкуства, доведе в крайна сметка до скандали между държавния и независимия сектор, което е абсурдно – те трябва да работят в симбиоза, а това не се случва“. Служебният министър на културата заяви още, че реформата не може да се случи без парламента, тоест без законодателни промени, но от екипа му са готови с проект за промяна на модела на финансиране на сценичните изкуства.

Според Найден Тодоров трябва да има ясно разграничение между изкуство и развлекателна индустрия, като двете трябва да се развиват паралелно, без да се сблъскват.