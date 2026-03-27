Найден Тодоров: Фонд „Култура“ е върнал неоползотворени над 5 млн. лева в бюджета

Ресорният министър посочи, че е готов с проект за промяна в модела на финансиране на сценичните изкуства

Днес, 16:43
Найден Тодоров изтъкна, че трябва да има ясно разграничение между изкуство и развлекателна индустрия.
БНТ
Найден Тодоров изтъкна, че трябва да има ясно разграничение между изкуство и развлекателна индустрия.

„Има неразплатени над половин милион договори от миналата година. По справката, която получих, фондът е върнал в края на годината над 5 милиона“. Това заяви в интервю за предаването "Култура.бг" на БНТ министърът на културата в служебното правителство Найден Тодоров.

По думите му Национален фонд "Култура" е бил в много тежко състояние. „Опитахме се да задействаме нещата и мисля, че те вече работят и, въпреки огромното закъснение с цяла година, в рамките на последния месец е свършена страшно много работа. Хората работят на сериозни обороти. Фонд "Култура" би следвало да бъде най-ценният инструмент на държавата за съдаване на културни политики, а в момента той е източник на скандали. Изпратил съм инспектората на Министерството на културата във Фонд "Култура", за да видят как и защо се е случило. Тъжно е, че онова, което трябва да ни донесе радост, чрез Плана за възстановяване и устойчивост културата да получи някакъв стимул да се възстанови, да се развива, това, което се случва в момента е точно обратното. Фондът е бил обезкървен откъм кадри, не е имало кой да работи. Към днешна дата обаче вярваме, че нещата ще се случат, въпреки всичко", каза министърът.

Найден Тодоров обясни какво е заварил при поредното си встъпване в длъжност. Имало няколко разгледани проекта от стотици подадени, което е довело до тежки последици за кандидатите. „Който и сектор от културата да отворя, има забавяния, има неслучили се неща, има проблеми, може би трябва да започна от самото Министерство на културата. Защото министерството е администраторът на процесите, които следва да се случват. То беше в някаква степен блокирано по субективно-обективни причини. Всички знаем, че е имало голяма смяна на кадри в Министерството на културата, освободени са над 80 души. Логично, когато влязат нови лица, а някои от тези места са и незаети в момента, че ще отнеме време тези нови лица да навлязат. Важно е да има приемственост и институционална памет. Когато се направят прекалено много смени на административно ниво, тогава каквото и да е желанието ни за посока в културната политика, в крайна сметка няма кой да го извърши“, посочи той, отбелязвайки, че новите хора се учат на принципа проба-грешка.

Тодоров коментира и реформата в сценичните изкуства. „Тази система, която работи към момента, отдавна вече не функционира. Сценичните изкуства са най-големият и най-неясният разход на МК понастоящем“, изтъкна той. Почти цялата система е в сериозен дефицит. „Начинът, по който функционираше държавата в сценичните изкуства, доведе в крайна сметка до скандали между държавния и независимия сектор, което е абсурдно – те трябва да работят в симбиоза, а това не се случва“. Служебният министър на културата заяви още, че реформата не може да се случи без парламента, тоест без законодателни промени, но от екипа му са готови с проект за промяна на модела на финансиране на сценичните изкуства.

Според Найден Тодоров трябва да има ясно разграничение между изкуство и развлекателна индустрия, като двете трябва да се развиват паралелно, без да се сблъскват.

Още новини по темата

Аръков 400 000 европара няма да види
26 Март 2026

1.345 млн. евро отдели кабинетът за честване на Априлското въстание
25 Март 2026

Министърът на културата иска 20 април за национален празник
22 Март 2026

Въпреки солидното еврофинансиране певецът-актьор Аръков бил пред фалит
20 Март 2026

Актьорът Аръков усвои 400 000 евро от бюджета, за да пее
18 Март 2026

Найден Тодоров: Сценичните изкуства са бездънна яма в бюджета
17 Март 2026

Виви Василева и Найден Тодоров влизат в спаринг между ударни и оркестър
09 Март 2026

Театралните директори: Културата е в колапс, трябват спешни мерки
06 Март 2026

Театрални директори скочиха срещу държавната политика в културата
13 Февр. 2026

Найден Тодоров ще дирижира един от най-старите симфонични оркестри в Европа
29 Яну. 2026

Фонд "Култура" раздаде милиони с признания за менте оценяване
23 Дек. 2025

"Нищо не е наред": независимият арт сектор излиза на протест
26 Ноем. 2025

Максим Генчев иска пари от Пеевски, но получава от фонд "Култура"
20 Ноем. 2025

Найден Тодоров оглави международното жури на голям диригентски конкурс
31 Авг. 2025

