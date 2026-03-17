Найден Тодоров: Сценичните изкуства са бездънна яма в бюджета

Сценичните изкуства се превръщат в бездънна яма в бюджета на Министерството на културата, без самите културни институти да носят вина за това, каза служебният министър Найден Тодоров на пресконференция днес. Тодоров пое ведомството за трети път преди месец в рамките отново на служебен мандат.

"Когато говорим за криза в сектора на сценичните изкуства, тя не е от днес, не е и от вчера. Тя не просто тежи - системата отдавна е изчерпала своя модел", допълни министър Тодоров, цитиран от БТА. Той постави акцент върху скорошните коментари на театрални директори, които представиха своите позиции във връзка с натрупаните проблеми в сектора.

"Имаме дългове в държавните театри - част от дефицита им към края на 2025 г. се дължи на това, че в средата на годината те разбраха, че бюджетът им е намален с 30 процента", обясни Найден Тодоров.

"Ролята на културата е да обединява хората, а не да ги разединява. Казусът с театралната афера, която не е ясно защо заглъхна, е показателен симптом за болестта в системата. Ролята на Министерството на културата е подменена и към настоящия момент то се занимава основно с облекчаване на симптоми и "гасене на пожари", посочи Найден Тодоров, като пропусна да отбележи, че "театралната афера" се разигра именно по време на негов мандат през 2024 г.

Приключваме с пазарния принцип

в сферата на държавните институти, заяви още Тодоров. Този принцип бе въведен преди 15 години с т.нар. делегирани бюджети на Вежди Рашидов.

"Изпуснахме цели поколения и фалирахме театрите с този пазарен принцип. Те не са фабрика, връщаме се към основната роля на публичните културни институти, защото дори без да фалират, ако продължаваме да държим в една писта публични, независими и частни организации, в някакъв момент някой ще повдигне въпроса защо въобще държавата субсидира. Държавата не се меси в пазара, а във формирането на вкуса на обществото. Това е причината за съществуването на Министерството на културата", каза още Найден Тодоров.

Министърът е категоричен, че "Няма да закрием държавни културни институти, но имаме предложение как проблемът с финансирането да бъде решен. Решението ни е да бъдат поставени ясни категории на културните институти - въвеждането на стандарти. Спрямо населено място, демография и други конкретни фактори, не кой е първи, втори, трети и т.н, да бъде осигурено неговото финансиране - спрямо факторите. Всеки един културен институт да има своята писта, роля и финансиране, определено от ролята му в обществото. Наша цел е да спре противопоставянето на културните институти." Той обясни още, че по плана за категоризирането "ще бъдат направени работни групи, които преди категоризация ще извършат подбор за категориите. Резултатът ще бъде коментиран към края на април.

Найден Тодоров съобщи още, че само пет театъра са завършили тази година с бюджет 120%, а девет са с над 200% от предвидения в прогнозния бюджет. Миналата година минусът в системата беше 24 млн. Тази е два пъти повече от миналогодишния, пресметна той.

Според него проблемът се корени в Закона за закрила и развитие на културата, затова екипът му предлага промени. Той е уверен, че времето на служебния кабинет ще стигне за внасяне на законодателното предложение в новия парламент. По думите му, ако законопроектът бъде приет, за по-малко от две години ще има културен продукт в обществото, цитира БГНЕС.