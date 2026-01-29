Медия без
Найден Тодоров ще дирижира един от най-старите симфонични оркестри в Европа

Маестрото застава на пулта на Северночешката филхармония в пражкия Рудолфинум

Днес, 14:58
Маестро Найден Тодоров ще дирижира в Прага "Фантастична симфония" на Берлиоз.
Маестро Найден Тодоров ще застане в събота вечер, 31 януари, на пулта на Северночешката филхармония – исторически оркестър в областта на европейската музика. Заедно с него ще представи своята интерпретация на „Фантастична симфония“ от Ектор Берлиоз – произведение, което изисква диригент с музикална зрелост и ясна концепция, съобщават от Софийската филхармония. Концертът в Прага ще бъде в голямата зала на Рудолфинума, носеща името на най-известния чешки композитор Антонин Дворжак.

Поканата към директора на Софийската филхармония е логично продължение на неговото утвърдено присъствие на водещи европейски сцени след изключително успешния му концерт с Националния симфоничен оркестър на Чехия и оперната дива Анджела Георгиу през март миналата година в друга емблематична зала на чешката столица – зала "Сметана", и продължава интернационалната линия в кариерата на българския диригент.

Северночешката филхармония е оркестър с дълбоко вградена европейска памет и един от най-старите симфонични оркестри на Европа – през 2026-а той става на 188 години. Създаден в културния контекст на XIX век, работил с музиканти като Рихард Щраус, Бузони, Казалс и Крайслер, този оркестър получава специално внимание като важно историческо наследство на Чехия. А зала "Дворжак" на Рудолфинума в Прага е една от най-престижните симфонични сцени в Европа. Построена през 1884 г. в неоренесансов стил, тя е дом на Чешката филхармония и сцена, на която са свирили световни музикални величия като Игор Стравински, Марта Аргерич, Владимир Ашкенази и много други. Известна с изключителната си акустика и богата история, залата свързва класическата традиция с най-актуалните артистични постижения и всеки концерт там се превръща в събитие.

Любопитен факт е, че залата, в която днес заседават българските депутати, е била създадена по модел на зала "Дворжак" в Рудолфинума. Преди ремонта през 2018 г. тя се слави с отлична акустика, а назад във времето е била и сцена за класически концерти. Самият Рудолфинум е класическа сграда за концерти и изложби в сърцето на чешката столица, намираща се на площада, носещ днес името на героя от Пражката проет Ян Палах. Открита е през 1885 г. и е наречена в чест на кронпринца на Австро-Унгарската империя Рудолф. Зданието е построено като подарък на град Прага и чешкия народ от Спестовната банка на Чехия. Архитекти са Йозеф Зитек и Йозеф Шулц.

Следващият концерт на Найден Тодоров в София е на 5 март, когато заедно със Софийската филхармония маестрото ще колаборира на сцената на зала "България" с победителката от международния конкурс "Опералия" и вече любимка на българската публика Екатерине Буачидзе. Завръщането на младото грузинско мецосопрано на сцената, която я направи звезда, ще бъде с рецитал от добре познати арии от оперното творчество на Моцарт, Чайковски, Масне, Гуно и Бизе.

Найден Тодоров е дирижирал Виенския симфоничен оркестър, Лондонския симфоничен оркестър, Токийската филхармония, Берлинския симфоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Северен Израел, Националния симфоничен оркестър на Бразилия, Филхармонията на Кайро и др. Работи с някои от най-значимите солисти на нашето време: Джошуа Бел, Мидори, Сара Чанг, Максим Венгеров, Марта Аргерич, Мария Жоао Пиреш, Иво Погорелич, Готие Капюсон, Роберто Аланя, Томас Хампсън, Пласидо Доминго. В други жанрове българинът сътрудничи със световни артисти от популярната музика като Джон Лорд от Deep Purple, Анастейша, Стив Балсамо, Дуги Уайт.

