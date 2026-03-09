Виви Василева и Найден Тодоров влизат в спаринг между ударни и оркестър

На 19 март зала "България" ще бъде сцена на мощен диалог между ударни инструменти и оркестър, между древни легенди и съвременни вибрации. Диригент на вечерта е маестро Найден Тодоров, а на концертната сцена ще блести виртуозната перкусионистка Виви Василева, известна с атрактивните си изпълнения.

По-малката сестра на известния български цигулар Васко Василев си е спечелила име с изяви на най-престижните световни сцени. Виви Василева е родена през 1994 г. в град Хоф, Германия. Започва професионалните си уроци през 2004-та при чилиеца Клаудио Естай – соло перкусионист в Мюнхенската опера, и навлиза в света на музиката с бързи крачки. 13-годишна печели първа награда на немския конкурс "Jugend musiziert" и става най-младият член на Bundesjugendorchester. На 15 години, спонсорирана от Баварското радио, издава първия си диск, а на 16 е приета за студент в Hochschule für Musik und Theater в Мюнхен, където се дипломира с бакалавърска степен при проф. Петер Садло и Раймонд Курфс. Следват награди на интернационалния маримба конкурс в Париж, Нюрнберг, Инголщат. Освен авторски композиции Виви Василева лансира много нови произведения, създадени специално за нея. Импровизира цялата филмова музика в известния филм на Петра Вагнер "Zu nah". Виви експериментира с различни камерни музикални състави, сред които едноименният "Виви Василева Квартет", концертира в Бразилия, Испания, Украйна, Португалия, Алжир, Полша. Солист е на музикалния фестивал Райнгау, Европейските седмици в Пасау, фестивала Gasteig в Мюнхен.

За софийската публика Василева ще представи "Концерт за перкусии и оркестър" от Дани Елфман – един от големите филмови композитори на нашето време, носител на "Грами", "Еми" и четири номинации "Оскар". Концертът е описван от критиката като "перкусионна симфонична революция". Този концерт е като философски диалог между традицията и импровизацията. С него Елфман прави реверанс към перкусиите – негова първа любов от младежките години, когато изучава африкански балафони и индонезийски гамелан ансамбли.

Втората част на вечерта на 19 март е посветена на Симфоничната сюита "Шехерeзада" от Николай Римски-Корсаков — музикална приказка, в която оркестърът рисува картини, изпълнени със страст, екзотика и поетична дълбочина.

Два дни след концерта в столицата със същата програма Софийската филхармония ще гостува и на международния фестивал "Мартенски музикални дни" в Русе.

Билети се продават на касата на зала "България" и в Ивентим.