1.345 млн. евро отдели кабинетът за честване на Априлското въстание

Министерски съвет прие решение за финансиране на националното честване на 150-годишнината от Априлското въстание с обща стойност 1 345 049 евро. Това заяви служебният министър на културата Найден Тодоров на брифинг днес. Той допълни, че с тези средства ще бъдат финансирани определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и събития в столицата.

Очаква се основното събитие в столицата да бъде на самия 20 април в зала 1 на НДК с участието на съставите на БНР, подчерта той и допълни, че освен това ще се проведат чествания и в Националния исторически музей и в Националната библиотека. По-рано стана ясно, че с концепцията за тържествата е натоварена журналистката Искра Ангелова, която посочи във "Фейсбук", че е назначена за съветник по културните въпроси от премиера Андрей Гюров.

"Също така училищата в цялата страна ще отбележат Априлското въстание. Това е едно събитие, което ние с министъра на образованието смятаме, че е основополагащо за съвременната българска държава, и смятаме, че в този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлско въстание, нямаше да има Трети март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост на България", каза още министърът на културата на днешния брифинг.

20 април ще бъде присъствен, но неучебен, уточни служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов и отново потвърди намеренията си за започване на процедура за обявяването на датата за официален български празник. По думите му няма да е лесно, защото трябва да се мине през Народното събрание. "Ние сме служебно правителство, но въпросът е, че така или иначе инициативата е тръгнала от нас заедно с министъра на културата", допълни образователният министър.

На същия брифинг в МС Найден Тодоров говори и за скандала с Национален фонд "Култура" и разпоредената проверка във връзка с финансирането на актьора Иво Аръков. "НФК се явява начинът българската държава да прокарва своята културна политика. Когато липсва такава – към настоящия момент няма дори стратегия за развитие на културата в България, тогава се оказва, че публични средства се раздават за неща, за които всъщност държавата няма влияние какво се случва", поясни той.

Тодоров обяви, че подопечното му министерство е започнало работа по стратегически план за развитие на културата, така че НФК като продуцент на българска култура да задава темите, по които да се твори и съответно темите, по които държавата ще финансира културата.