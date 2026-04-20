Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Непознати героини на Априлското въстание възкръсват във филм

Първите прожекции на "Жените през април" са в Панагюрище, София и Габрово с вход свободен

Днес, 15:44

Нов документален филм хвърля светлина върху слабо познатата, но ключова роля на жените в събитията от 1876 г. След 150 години "Жените през април. Непознатите герои на Априлското въстание" връща гласа на онези, които дълго са оставали в периферията на историческия разказ - Райна Княгиня, Мина Балиндрекова, Фота Манчова, София Вранкова и Лаза Богданова. Проектът събира силен творчески екип, воден от сценариста Димитър Стоянович и режисьорката Боя Харизанова, а гласът на Владимир Пенев придава дълбочина и разпознаваемост. Зад кадър стоят операторът Калоян Божилов и композиторът Георги Стрезов, с подкрепата на консултантите проф. Петър Стоянович и доц. Алека Стрезова.

Премиерата ще се състои на 29 април от 18:00 часа в Народно читалище "Виделина-1865", гр. Панагюрище, като част от официалните чествания, посветени на 150 години от Априлското въстание. Първата прожекция в София е на 4 май от 18:00 ч. в кино "Одеон". Планирана е и прожекция в Габрово: на 8 май от 17:30 ч. в зала "Възраждане". Входът и за трите е свободен.

"Във всеки от четирите революционни окръга има жени, които не само са везали знамена и са укривали четници. Не само са леели куршуми или са били куриери на тайни съобщения между революционерите. Това са жени, които са се били редом с мъжете, били залавяни и измъчвани, а някои от тях са дали жестоки саможертви в името на свободна България. Дори най-известната сред тях – Райна Княгиня е най-популярна с това, че е ушила знамето на четвърти революционен окръг с надпис "„Свобода или смърт". По-малко известен е фактът, че тя е била на бойното поле със сабя и пистолет редом с мъжете в битката при Балабанова кория", споделя режисьорката Боя Харизанова.

"Недопустимо е да не знаем нищо – или почти нищо – за не по-малко героичното участие на жените… Сякаш те са били единствено безгласни и невидими жертви на последвалия погром – нищо повече от статистика, а не равностойни съзаклятници и бойци", признава и сценаристът Димитър Стоянович.

Разказът преминава от забравата към действието, от мълчанието към гласовете на самите героини. "След дните на мъжки героизъм идва времето, в което жените са поканени да споделят и най-вече да изживеят неговите последствия. Тя е онази, която обикновено оцелява…", добавя проф. Петър Стоянович.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Априлско въстание

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа