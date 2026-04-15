Проф. Бетани Хюз снима филм за София

Столицата ни става част от документалната поредица The Greatest Cities on Earth

15 Апр. 2026
Visit Sofia

Столицата на България - София, ще бъде представена в международната документална поредица The Greatest Cities on Earth с водещ Бетани Хюз. Инициативата за това е на Общинското предприятие "Туризъм" при Столичната община (Visit Sofia).

Снимките стартираха на 11 април като част от глобален формат, представящ най-значимите градове в света чрез тяхната история, култура и съвременна идентичност. Документалният разказ разкрива София в цялото ѝ многообразие – град с хилядолетна история, в който различни исторически пластове се преплитат с динамиката на съвременна европейска столица, съобщават от екипа.

Проф. Бетани Хюз е британски историк, писател и телевизионен водещ с международно признание, специализиращ в древна и средновековна история. Създала е над 50 телевизионни и радиодокументални продукции за BBC, Channel 4, Netflix, Discovery, History Channel, National Geographic, BBC World и други, гледани от над 250 милиона зрители по света.

Тя е родена през 1967 г. в Оксфорд, Югоизточна Англия. Завършва Оксфордския университет, специалност "Древна и средновековна история и култура". Преподава в университетите в Оксфорд и Кембридж, изнасяла е лекции и в Корнел, Бристол, Маастрихт, Утрехт, Манчестър, Суонзи. 

Първата ѝ книга "Елена от Троя: богиня, принцеса, курва" е преведена на десет езика, сред които и на български. Книгата на Хюз "Седемте чудеса на античния свят", която е издадена и на български език, е бестселър на в. "Сънди таймс" и се радва на голямо одобрение от критиката.

През 2019 г. проф. Хюз е председател на журито, определящо носителя на литературната награда "Ман Букър" и е отличена с Орден на Британската империя за заслуги към историята.

Бетани Хюз е копродуцент на 7-серийна глобална документална поредица за споделените корени на източната и западната култура, чиято премиера е в ЮНЕСКО през 2013 г. Тя е съосновател на SandStone Global, компания за телевизионни, филмови и аудиопродукции, чиито продукции се излъчват в най-гледаното време на BBC, National Geographic, Viasat History, Discovery, Amazon и Netflix.

Поредицата ѝ "Съкровищата на света" се излъчва в 120 държави. Част от нея е и документалният филм "Съкровищата на България" (Treasures of Bulgaria). През лятото на 2023 г. е заснет първият му епизод, който представя Казанлъшката гробница, Бузлуджа, Базиликата в Пловдив, Хераклея Синтика, Рилски манастир, Рилските езера, Археологически музей – Варна, където е изложено най-старото обработено злато в света, Варненското езеро, нестинарските ритуали в село Кости и ритуали на жители от село Рибново. Той  е излъчен по Viasat History на 24 май 2024 г., а във Великобритания епизодът е най-гледаното предаване в страната по Channel 4 в деня на неговото излъчване.

През април 2024 г. е заснет втори епизод на "Съкровищата на България". Снимките се състояха в Пловдив, Велико Търново, Белоградчик, Созопол, пещерата "Магура". На 7 март 2025 г. е излъчен епизодът от поредицата, озаглавен "България – земята на розите".

