Стефано Габана напуска шефския пост в Dolce & Gabbana

Стефано Габана се оттегля от ръководния си пост в модната къща, която създаде и управляваше над 4 десетилетия заедно с Доменико Долче, съобщи Mediaset.it – медийната империя, основана от Силвио Берлускони. Оставката на Габана е в сила от 1 януари, казва се в изявлението на компанията, която определя това като „естествено развитие на организационната й структура“. 63-годишният Стефано Габана ще продължи да изпълнява творческите си ангажименти в модната къща, посочва се още в съобщението.

Годината е 1984-та, когато двама съвсем млади дизайнери правят първото си ревю в рамките на Модната седмица в Милано, а на следващата година официално учредяват онова, което ще се превърне – чрез отличителния „сицилиански характер“ – в една от най-иконичните италиански модни марки в света. Оттогава през десетилетията Dolce & Gabbana преминава от луксозна модна къща до глобална марка, преживявайки и преодолявайки няколко репутационни кризи. И все пак, отвъд противоречията и колебанията в общественото възприятие, един елемент остава постоянен през тези десетилетия: Стефано и Доменико. Повече от основатели, те са уникалните и абсолютни протагонисти на марката, лица и гласове, неразделни от нейната идентичност и нейния наратив. Двойственост, която винаги е преплитала безпроблемно творческото и предприемаческото измерение с личната сфера и характерните черти на двамата. Неразделна двойка. Поне допреди няколко часа…

Късно снощи, 9 април, малко преди полунощ, емисиите в Инстаграм на експерти от модната индустрия започват да се пълнят с една-единствена новина: Стефано Габана подава оставка като президент на Dolce & Gabbana. Новината е съобщена първо от бизнес медиите като ексклузивното издание на Bloomberg, последвано от Business of Fashion (модна библия за всеки, занимаващ се с мода по какъвто и да е начин), от всички големи международни и италиански модни издания. Меметата и каламбурите по темата започват светкавично да стават популярни, но ако се разчете внимателно, това не е чак сензационна новост, коментира Медиасет.

Bloomberg уточнява: „63-годишният Стефано Габана се е оттеглил от президентските задължение в Dolce & Gabbana още през декември, като Алфонсо Долче (братът на Доменико) пое поста главен изпълнителен директор през януари. Габана в момента преценява различни варианти за своя дял от приблизително 40% върху собствеността на компанията на фона на нови преговори с банките за дълга й, тъй като компанията е изправена пред искането за приблизително 150 милиона евро ново финансиране за рефинансиране на 450-милионен дълг. Това едва ли е гръм от ясно небе. По-скоро е новина, умишлено оповестена публично повече от три месеца след оставката. Това изглежда е стратегически ход, който да проправи пътя (и дебата) за новата посока на развитие на компанията, очаквана с идването на Стефано Кантино на ключова позиция в нея. Бившият главен изпълнителен директор на Gucci Кантино ще има трудната задача да управлява модната къща в решаващ за нея етап, налагащ дълбока трансформация, която може да включва (отново според Bloomberg) продажба на недвижими имоти и подновяване на лицензите за укрепване на ликвидността.

Ще бъде ли напускането на Стефано Габана истинско сбогуване?

Какви са причините, накарали Стефано Габана да направи крачка назад? В момента не може да се знае със сигурност и всички хипотези си остават в сила, както няма и окончателна информация за бъдещето му в модната къща.

Най-деликатният въпрос остава 40-процентният дял на Стефано Габана. Другият съосновател, Доменико Долче, държи равен дял, докато останалата част е разделена между Алфонсо, Доменико и сестра им Доротея. Дали модната къща ще бъде предефинирана като тяхна семейна собственост? В същото време официалното изявление на компанията подчертава един конкретен момент: творческата приемственост. „Тази оставка няма да окаже влияние върху творческите дейности, извършвани от Стефано Габана от името на групата“, обяснява компанията. Това е послание, което далеч не е незначително за марка, чиято сила винаги е била обвързана с визията на двамата й основатели, които също така са били и романтично свързани в миналото, напомня AdnKronos.

Може ли Стефано Габана да остане наистина ко-дизайнер на марката? Или ще напусне компанията изцяло? Въпреки че модната къща засега поддържа позиция „Без коментар“, едно е сигурно: с напускането на Стефано Габана една ера окончателно ще приключи. Никое бъдеще обаче не може да го заличи. Ще има нова ера – тази на Dolce & Gabbana без Габана, която засега остава неразгадаема. История, която тепърва ще бъде написана, коментират изданията на Ботуша.