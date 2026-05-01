Копривщица и Панагюрище са "столици" днес

Продължават честванията на 150-годишнината от Априлското въстание. Те започнаха на 20 април, когато по стар стил избухват бележитите събития. По нов стил е 1 май. Отбелязвания днес текат в почти всяко българско селище.

Разбира се, средищата на празненствата са Копривщица и Панагюрище. Отбелязването в градчетата тече от няколко дни. Довечера в Копривщица ще бъде представена възстановка на епизоди от въстанието чрез сценичен спектакъл. А в настоящите часове вече текат прожекции на филми, представяне на книги и т.н. Президентът Илияна Йотова пък ще пристигне следобед в Панагюрище. След серия срещи с местни хора и присъствие на събития, вечерта тя ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част.