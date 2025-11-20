Медия без
Максим Генчев иска пари от Пеевски, но получава от фонд "Култура"

Скандалният режисьор е (полу)одобрен за своя нов проект "Гальовния"

Днес, 11:47
Максим Генчев с президента Румен Радев на премиерата на "Ботев" през 2022 г.
Максим Генчев с президента Румен Радев на премиерата на "Ботев" през 2022 г.

Максим Генчев, режисьорът на противоречивите исторически филми "Левски" и "Ботев", чието публично поведение буди още по-голямо недоумение, преди два дни влезе в новините със своето "Открито писмо до Делян Пеевски". В него той му напомня, че преди 10 години го е нарекъл новия Левски, защото единствената телевизия, излъчила филма "Левски", е неговата (Канал 3). Сега Генчев моли лидера на ДПС - НН за пари за следващия си проект "Караджата", защото "турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите".

Не е известно дали Пеевски е откликнал на молбата му, а постът в социалните мрежи е вече изтрит от автора си. Но междувременно 71-годишният режисьор е одобрен за държавно финансиране от Национален фонд "Култура", сочи класирането на кандидатствалите по програма "Създаване и разпространение - Големи проекти 2025 г.", чиито резултати бяха обявени тази седмица. Продуцентската компания на Генчев "Дема филм" е предложила проект за пълнометражен филм "Гальовния", описан като "абсурдно-философски ноар, изследващ самотата, идентичността и духовната разруха в съвременния свят, чрез една привидно банална история за несподелена любов".

В него изглежда Максим Генчев се отдалечава от историческо-патриотичната тема, защото в конкурса е участвал със следния синопсис: "В мрачен град, където улиците шепнат тайни, Пламен се скита между реалност и халюцинация, търсейки момиче, което може би никога не е било негово. Призраци на вина, приятелство и минало го следват под формата на лица, гласове и една фигура, наречена Гальовния. Това не е криминале. Не е и любовен филм. Това е изповед, облечена в ноар, за границата между човека и неговата сянка. Гальовния е визуална поема за падението, прошката е невъзможността на излъжеш себе си."

Засега проектът е резерва за финансиране, заедно с още над 100 кандидатствали творци и организации. Но има потенциал да получи исканите 59 804 лв. при следната мотивация на НФК: "Зад проекта "Гальовния" на Дема Филм ЕООД стои творец с богат опит. Самото описание е емоционално и завладяващо представя намеренията на автора да направи вълнуващо произведение.Проектът се откроява с високи художествени качества и завършена продукция, зад която стои стабилен и опитен екип. Разпространението включва прожекции в София, Варна и Видин – с реален децентрализиращ ефект. Представени са оферти, сценарий с режисьорски бележки и силна партньорска мрежа. Устойчивостта е адресирана чрез фестивално и онлайн разпространение. Проектът се предлага за пълно финансиране."

По програма "Създаване и разпространение" ще бъдат финансирани частично или изцяло нови проекти на 74 творци и организации, сред които са ансамбъл "Чинари", продуцентска къща "Агитпроп", фондация "Елизабет Костова", Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград, Дерида Денс, фондация "Прочети София", театър Ателие 313, издателство "Точица" и др. Други над 100 са в списъка с резервите.

Максим Генчев снима продукциите си основно с частно финансиране, но около 1/3 от бюджета на филма "Ботев" - 100 000 лв., е поет от БНТ. Това стана ясно от изказване на генералния директор Емил Кошлуков, привикан в парламентарната комисия по култура преди близо три години след излъчването на филма по обществената телевизия. По същото време одобрен за финансиране от бюджета на БНТ е следващият филм на Генчев - "1349", за който имаше спекулации, че ще участва дъщерята на президента, младата актриса Дарина Радева. Той трябваше да получи 285 хил. лв. без ДДС. В настъпилото обществено недоволство обаче БНТ даде на заден и се отказа да финансира продукцията. Филмът така и не е реализиран до днес, а Максим Генчев очевидно тъче на други станове - събира пари за дълго планирания "Караджата" и новото си хрумване "Гальовния". 

Национален фонд "Култура" бе подложен на кадрова въртележка в последните години. От шест месеца фондът има нов директор - София Щерева, бивш шеф на ПРОФОН, която бе назначена от министъра Мариан Бачев.

