Георги Георгиев-Гец се връща в Народния театър за 100-годишнината си

Юбилейна изложба „Мълчанието в реплика“, посветена на 100-годишнината от рождението на големия български актьор Георги Георгиев-Гец (1926-1996), се открива на 5 октомври, понеделник, от 16.00 часа във фоайето на първи балкон на Народен театър „Иван Вазов“. Събитието е част от инициативите за символичния юбилей на един от най-значимите артисти в историята на българския театър и кино и се осъществява от Съюза на артистите в България съвместно с Народния театър, с подкрепата на Община Елена – родното място на Гец, и Държавна агенция „Архиви“. Провежда се под патронажа на президента Илияна Йотова.

Заглавието на изложбата е своеобразен ключ към актьорското изкуство на Гец – към неговата способност да изгражда образ не само чрез думите, но и чрез погледа, паузата, жеста и присъствието, посочват организаторите. Експозицията „Мълчанието в реплика“ ще разкаже за актьора отвъд познатите роли – чрез фотографии, документи, лични материали и архивни свидетелства, които проследяват неговия професионален път, срещите му с голямата българска драматургия и режисура и мястото му в културната история на България. В изложбата са включени експонати от сбирките на Съюза на артистите в България, Държавна агенция „Архиви“, Народен театър „Иван Вазов“, както и от личния архив на актьора, предоставен със съдействието на неговия син Данаил Георгиев – композитор на филмова музика, който от десетилетия живее в САЩ.

100-годишнината от рождението на Георги Георгиев-Гец е повод да погледнем към неговото творчество не само като към част от историята, а като към жива памет за българската сцена. Защото големите актьори не остават единствено в архивите – те продължават да живеят в ролите, в разказите на своите колеги, в спомените на публиката и в следващите поколения артисти, отбелязват от Народния театър. „Мълчанието в реплика“ е среща именно с тази памет.

Георги Георгиев-Гец е роден е на 4 октомври 1926 г. в село Разпоповци, днес квартал на град Елена. Бил е строителен работник и сътрудник на вестници. През 1953 г. завършва актьорско майсторство при проф. Филип Филипов в тогавашното Държавно висше театрално училище (по-късно ВИТИЗ). Оттогава до 1991 г. е в трупата на Народния театър „Иван Вазов“, на чиято сцена изиграва близо сто роли, паметни от които остават десетки превъплъщения в българска и световна драматургична класика: в „Под игото“, „Хъшове“, „Чичовци“, „Казаларската царица“, „Почивка в Арко Ирис“, „Образ и подобие“, „Мария Стюарт“, „Ричард III”, „Крал Лир“ и много други. Незабравими са и образите, които създава на екрана – във филмите „А бяхме млади“, „Осмият“, „Селянинът с колелото“, „Матриархат“, „Баща“ и т.н. Една от емблематичните му роли в киното е Йордан от „Селянинът с колелото“, за която получава награди на Варненския и Московския кинофестивал.

След скандалното му пенсиониране заедно с още цяла плеяда звезди на Народния театър в началото на 90-те, макар и стаил огорчение, продължава всеотдайно да играе с частни трупи и пътуващи театри. Получава инсулт по време на представление в Стара Загора и умира на 2 септември 1996 г., без да дойде в съзнание. Днес на Георги Георгиев-Гец е наречена улица в квартал „Драгалевци“ в София.

Гец остава почти 50 години на сцената – един актьор, чието мълчание също беше реплика…

Веднага след откриването на изложбата, в 17.00 часа, в Народния театър започва още едно знаменателно събитие: среща с екипа на премиерния спектакъл "Физика на тъгата" с участието на автора на романа Георги Господинов, режисьора Йерней Лоренци и целия актьорски екип на постановката.