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Сириецът, който уби с автобус двама полицаи в Бургас, ще лежи доживот

Апелативният съд увеличи присъдата му от първата инстанция, която беше 20 години затвор

Днес, 10:55
Омар Аднан в съда
БНТ
Омар Аднан в съда

Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сирийския гражданин, причинил катастрофата на кръстовище „Трапезица“, при която загинаха двама бургаски полицаи. Вместо наложените на първа инстанция 20 години затвор, Омар Аднан получава доживотен затвор при първоначален специален режим.

Тежкият инцидент стана на 25 август 2022 г. Подсъдимият управлявал автобус с 47 пътници и не се подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При навлизането си в Бургас той достигнал кръстовището „Трапезица“ със скорост около 78 км/ч и блъснал патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация.

При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса.

Според Апелативния съд катастрофата не е резултат от еднократно нарушение или моментна грешка на водача, а е била предшествана от продължително опасно поведение. Подсъдимият последователно отказвал да спре, движел автобуса с висока скорост и възпрепятствал полицейските автомобили, които се опитвали да го изпреварят.

Съдът отчита и риска за пътуващите в автобуса 47 души, сред които жени и деца. Част от тях се намирали на пода и между седалките без възможност да бъдат обезопасени. Опасност е била създадена и за други участници в движението.

Апелативните съдии приемат, че смъртта на двамата полицаи е причинена умишлено при евентуален умисъл, а случаят е определен като особено тежък. Като допълнителни обстоятелства са отчетени неправоспособността на водача, липсата на спирачна реакция след първоначалния удар и последвалият опит за бягство.

Според съда наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд.

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Омар Аднан, сирийски бежанци, Бургас, убити полицаи

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