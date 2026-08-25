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Демерджиев извърши поголовна чистка в МВР в Бургас

Той се закани да прави същото на цялата територия, ако се натъкне на практики и схеми

Днес, 17:50
Иван Демерджиев в Бургас
БГНЕС
Иван Демерджиев в Бургас

Вътрешният министър Иван Демерджиев направи голяма чистка на началници в дирекцияията на МВР в Бургас. Самият той беше в морския град за възпоменателната церемония по повод 4 години от смъртта на бургаските полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, прегазени от автобус, управляван от мигранти.

При посещението на Демерджиев стана ясно, че четиримма началници в ОДМВР Бургас са уволнени. Това стана във вторник, по време на посещението на МВР министърът Иван Демерджиев в морския град. Според Фокус и Флагман, освободени са началникът на отдел „Криминална полиция“ комисар Иван Малинов, началникът на отдел „Икономическа полиция“ комисар Асен Фортунов, началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Марин Димитров и главният разследващ полицай на ОД на МВР комисар Златко Пеев.

На въпрос защо маха топ полицаи, Демерджиев ядосано каза: "Не знам какво разбирате под "топ полицаи“, но ще ви кажа какво наложи смяната. Ако на вас като журналисти не ви е известно и не сте направили необходимото да осветлите това, което се случваше в бургаската полиция, абсолютно нетърпимо. Големи групи полицейски служители да служат на групи, структури и хора извън системата.

 "Като министър няма да допусна това нещо. Бургас е един от символите и това нещо трябва да приключи. На територията на Бургас, на всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи, в частност от министъра", заяви вътрешният министър.

Демерджиев се закани, че "навсякъде на територията на страната, където установя подобни практики, ще има подобни схеми, дотогава, докато няма служители с подходящ интегритет и професионализъм. Това наложи промените".

Деимерджиев почна кадрилите още преди дни, като смени цели четири областни директори, които бяха сложени преди изборите от служебния вътрешен министър Емил Дечев и вече бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Всички те бяха поздравявани постоянно за работата си срещу купуването на гласове, след която Румен Радев спечели пълно мнозинство.

Сменени бяха директорите във Видин, Стара Загора, Кюстендил и пак Бургас. Старши комисар Христо Ичев официално пое ръководството на ОДМВР-Бургас със заповед на министър Иван Демерджиев. Той е бивш шеф на затвора в Бургас.

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Ключови думи:

Иван Демерджиев, Бургас

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