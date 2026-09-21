Белият дом пусна "Тръмп ТВ"

Белият дом стартира собствена „Тръмп ТВ“ в отговор на бойкота от страна на водещите американски медии. Повод за този ход на медиите беше решението на Тръмп да забрани достъпа до Белия дом на репортерите на CNN, MS NOW и Politico. В знак на солидарност основните телевизионни канали (Fox News, ABC, CBS и NBC), както и вестниците The New York Times и The Washington Post, обявиха съвместен бойкот на президента Доналд Тръмп и прекратиха осигуряването на споделени излъчвания (пул-транслации) от събития с негово участие.

В отговор администрацията стартира денонощен стрийм в YouTube и X, за да излъчва изявленията на президента на живо без участието на традиционните медии.

Медийната "анти-Тръмп" коалиция излезе със съвместна позиция, определяйки действията на администрацията като пряк натиск върху свободата на словото и опит за диктуване кои журналисти могат да отразяват работата на държавния глава.

Представители на телевизиите заявяват, че докато на всички лицензирани медии не бъде възстановен пълният достъп до отразяване на президентските прояви, мрежите няма да предоставят техническо оборудване и сигнал от събитията на Белия дом. Решението поставя сериозно предизвикателство пред медийната стратегия на Вашингтон, тъй като ограничава прякото достигане на президентските послания до милиони зрители в цялата страна.

Първият ефект вече е факт. На първото събитие, което Тръмп провежда в Белия дом, има картина, но липсва звук, тъй като тв екипите не присъстват. Водещият от Newsmax отбелязва, че това е пример за това как атаките на Тръмп срещу пресата се „връщат като бумеранг“.